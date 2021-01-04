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直升機迎親！每小時收費2萬人民幣 卻爆是公務機

中國新聞組╱北京4日電
湖北一對新人用直升機來迎親，熱鬧的場面被在場親友錄下後並上傳網路，有眼尖網友發現，直升機上竟寫著「湖北應急」、「大西南通航」等字樣，被質疑是公器私用。(取材自上游新聞)
湖北一對新人用直升機來迎親，熱鬧的場面被在場親友錄下後並上傳網路，有眼尖網友發現，直升機上竟寫著「湖北應急」、「大西南通航」等字樣，被質疑是公器私用。(取材自上游新聞)

不少中國婚禮都相當注重排場，有些人甚至不惜花大錢營造各種接親儀式，就是為了有大排場的迎親。日前湖北一對新人用直升機來迎親，熱鬧的場面被在場親友錄下後並上傳網路，有眼尖網友發現，直升機上竟寫著「湖北應急」、「大西南通航」等字樣，被質疑是「公器私用」，引來網友一片撻伐。

根據《 上游新聞 》報導，湖北省恩施市一對新人在早上舉行迎親儀式，當時一架白色直升機停在巴東大支坪鎮田尚家村的田埂上，新郎和新娘從直升機上下來後便走上紅毯，當地不少村民都開心的為這對新人喝采，並錄下片段上傳網路，乍看之下沒有任何問題，但卻有網友查出，該直升機為「公務用機」，上頭甚至還有大大的「湖北應急」字樣，編號為B-748D。

對此，巴東縣應急管理局工作人員表示，該直升機非公務用，隸屬於民間企業，是先前恩施的一個縣向管理局租了這家公司的飛機演練，演練結束後，這家公司並沒有把標籤撕下來，直到事件發生後，該公司才將演練的東西收拾乾淨。

報導中也提到，新郎是當地村落的村民，由於結婚時家境一般，沒有舉辦婚禮，婚後在外地當包工頭賺到了錢，才會萌生給妻子舉辦豪華的婚禮，當時一家三口還開了約一小時的車，趕到高坪鎮坐上直升機飛行約20分鐘，才回到尚家村。

經查，該直升機公司是一家專門為政府提供應急飛行救援服務的民營企業，直升機屬於該公司的資產，而非公務用機，而新郎租用直升機是屬於正常的商業行為，而非公器私用，加上費用相當昂貴，租金會根據天氣狀況和場地而有所不同，一般每小時費用約2萬元人民幣（約3067美元元）。

人民幣 租金 美元

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