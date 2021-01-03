女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

元配發現自己為女兒補課請來的女教師竟和丈夫有婚外情，特別錄下女教師和丈夫兩人同居視頻近百次向教育局舉報。（視頻截圖）

長春29中王姓女老師被舉報在給學生補課期間，出軌學生家長，並與學生家長同居；學生的母親向教育主管部門舉報；長春市教育局 指該名女師違反職業道德給予記過處分，不得聘用高於現聘崗位等級的崗位，年度考核確定為不合格。

瀟湘晨報報導，王姓女老師自2016年始給學生補課，在補課期間出軌男家長，2019年發展成長期同居，2020年4月份兩人在賓館開房時被警察 捉姦在床，在派出所做了筆錄；男方的元配憤而向長春市教育局舉報。元配認為，該女老師在明知對方有家的前提下，插足別人家庭，充當小三，並逼迫丈夫與自己，這樣的黨員理應受到相應的處罰。

報導指出，元配是吉林長春人，有一個19歲的女兒，2016年女老師給女兒補課，後女兒反映老師與父親關係曖昧。經過調查，原配發現女老師與丈夫有婚外情，多次在賓館開房；女兒堅持不再用此老師補課，但兩人的聯繫並沒有斷，2020年兩人在吉林省松原市長嶺縣雲棲酒店開房時被警察捉姦在床，並被派出所警察帶回做了筆錄。

2020年5月份，原配向長春市教育局投訴該女老師生活作風問題，長達5年時間充當小三，與家長同居，並向教育局遞交了書面、光盤等材料，2人同居視頻近百次，其中有擁抱、接吻等視頻；兩人通話錄音近50次，包含日常生活、購物、買房子、買車、生孩子等事宜；還有派出所的電話和出警民警的電話…原配又投訴到長春市教育局駐局紀檢，對長春市29中這名女老師進行進一步的投訴。