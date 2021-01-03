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人真好！打車多付10萬人民幣 多了全送的姐

中國新聞組／北京3日電
的姐董玲。（取材自陝西都市快報）
的姐董玲。（取材自陝西都市快報）

西安「的姐」董玲日前搭載了一名乘客，原本10.9元的車費，竟然付了10萬多零90元，董玲趕緊下車追上這名乘客：「您錢付多了」，誰知這名乘客竟回說「多了就多了，多了送給你」。

董玲看了一下收款記錄，上面的數字讓她驚呆，乘客竟然給她支付了10萬零90元。（取...
董玲看了一下收款記錄，上面的數字讓她驚呆，乘客竟然給她支付了10萬零90元。（取材自陝西都市快報）

陝西都市快報報導，董玲回憶，那一天是2020年12月29日，晚上九點多時載到一位客人，客人似乎喝了不少酒，車上兩人幾乎沒說話。到達目的地後，計價器顯示車費為10.9元，該乘客掃了一下董玲的支付碼便下了車。董玲隨意看了一下收款紀錄，上面的數字讓她驚呆了，她竟然收到了10萬零90元。

董玲回過神來，趕緊追下車，把還在路旁的乘客拉住說：「您錢付多了」想不到他竟回說「多了就多了，多了送給你」。但當董玲告訴他多了10萬多元時，也才慌了神。「他把手機一看，說咋付了這麼多，然後就讓我加他微信，給我發了幾張二維碼，給他轉錢。」董玲說。

董玲共分了十八次，將十萬多元轉給了該名乘客。（取材自陝西都市快報）
董玲共分了十八次，將十萬多元轉給了該名乘客。（取材自陝西都市快報）

接下來，董玲透過手機轉帳，一共轉了18次才把錢「還完」。該名乘客事後表示，他當天喝了酒，根本沒發現自己多付了那麼多錢。「我很驚訝，咋能多付這麼多，當時酒喝得有點暈，一下子就按多了，我付完就走了，司機把我喊回來了，要是遇到其他人可能就退不回來了，這個司機人挺好，比較正直。」他說。

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