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敦煌市委書記很懶 10點起床下午打牌撈金晚上批公文

中國新聞組╱北京3日電
甘肅省酒泉市委原常委、敦煌市委原書記詹順舟。（取材自北京青年報）
甘肅省酒泉市委原常委、敦煌市委原書記詹順舟。（取材自北京青年報）

甘肅省酒泉市委原常委、敦煌市委原書記詹順舟有最「懶政市委書記」之稱，除了有重要會議、重要活動或出差，他日常的工作狀態是上午睡到10點左右起床，下午約老闆打牌吃飯，晚上十點以後才開始批閱文件、安排工作，一些工作抓得鬆鬆垮垮、敷衍了事。

綜合媒體報導，詹順舟涉嫌嚴重違紀違法，2019年8月遭開除黨籍、開除公職處分；2020年12月18日，甘肅省白銀市中級人民法院判決詹順舟犯受賄罪，甘肅省白銀市中級人民法院判決詹順舟犯受賄罪，受賄數額折合人民幣4780萬元（約731.6萬美元），判處有期徒刑14年，並處罰金人民幣100萬元，扣押在案的贓款贓物依法沒收上繳國庫。詹順舟當庭認罪。

2002年，詹順舟在36歲被任命為酒泉玉門市市長，成為當時全省最年輕的市縣長，中央紀委國家監委網站轉發《中國紀檢監察報》刊發的詹順舟「信仰迷失．彷徨於官商兩道」的文章剖析他沉淪的過程。

在詹順舟的沉淪過程中，有兩個重要節點不能不提。第一個是在2006年5月，詹順舟由玉門市長調任酒泉市政府黨組成員、祕書長，3個月後未如願選上酒泉市市委常委，讓他怨氣滿腹。有朋友趁機勸他下海經商，他於是一有時間就與私企老闆接觸，吃喝玩樂，燈紅酒綠。

第二個節點是在2016年4月，作為敦煌市委書記的詹順舟加緊籌備首屆絲綢之路（敦煌）國際文化博覽會，時任甘肅省主要領導到敦煌視察後，當眾批評了他，讓他覺得受到當頭痛擊。於是他又想到下海經商，準備辦完文博會就申請調回蘭州，辦病退。自認為仕途無望的他自此開始瘋狂斂財，以前不收的錢收了，過去不拿的錢也拿了，徹底「破罐子破摔」，他的巨額賄賂近一半都是在此後收受的。

詹順舟有兩大愛好。一好玉石，商人老闆和幹部送來的玉他先自己鑑定，認為好的才收，不好的就當場退回去，讓對方重新購買，或者明示到他指定的店舖去買，購玉的錢最後仍輾轉騰挪進了他的口袋。二好打麻將，老闆們爭相陪著打牌，變相輸送利益，詹順舟則「只贏不輸」。為了提高效率，他有時會一晚上安排兩個甚至幾個麻將場，把這個桌子上的錢掃光後，趕到另一個場子接著「撈金」。

為逃避監督，在隱匿非法所得、對抗組織審查調查上，詹順舟費盡心機。早在2007年，他就在一名浙江籍老闆的勸說下為妻子辦了假身分證，藉此來存儲、轉移贓款。他還將收受的非法所得存放在髮小、妻子朋友、岳母、特定關係人等名下，或投資到股市、典當行、小額貸款公司、私營企業等“以錢生錢”，甚至將庫房鑰匙和房產、借貸、投資憑證等也存放在朋友家的保險櫃裡。

身在杭州的詹順舟發小，是幫助其隱匿贓款的重要人物，2014年至2016年，其向發小轉移財物達3200多萬元。除少量資金通過銀行轉帳方式處理，詹順舟先後4次安排自己的司機或行賄老闆開車，每次拉著500萬元到800萬元不等的現金，送到數千公里之外的杭州交於發小，共計2700萬元。為了做得隱秘不留痕跡，每次都是他與司機、老闆、發小單線聯繫，頻繁更換行車路線和接頭地點，上演現實版的「諜戰劇」。

詹順舟收受的部分現金。（取材自中央紀委國家監委網站）
詹順舟收受的部分現金。（取材自中央紀委國家監委網站）
詹順舟收受的部分玉石。（取材自中央紀委國家監委網站）
詹順舟收受的部分玉石。（取材自中央紀委國家監委網站）

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