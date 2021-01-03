昔日童星「小魔仙美琪」猝逝 最後動態在酒吧

孫僑潞當年以電視劇「巴啦啦小魔仙」「凌美琪」一角走紅。(取材自微博)

5歲登台，13歲主演「巴啦啦小魔仙」美琪而走紅的孫僑潞，突發心肌梗塞，送到醫院時已回天乏術。孫僑潞媽媽2日下午通過微博 發文證實年僅25歲的女兒因心肌梗塞過世的消息的消息，大公報報導，坊間亦有傳言指孫僑潞在杭州飲酒，疑似因為飲酒過度，而孫僑潞本人也曾在過往的視頻中，提到過每年要花幾百萬元去喝酒。

1995年出生，2005年成為童星，2008年被挖掘出演了「巴啦啦小魔仙」美琪一角，成為炙手可熱的童星，之後曾演出王晶執導的電影 「絕色武器」，星途一度被看好，但她為了學業，赴紐約 電影學院求學，畢業後創業，成為時尚網紅，前不久還在籌備新的品牌，未料發生憾事。

孫僑潞（左二）當年以電視劇「巴啦啦小魔仙」「凌美琪」一角走紅。圖／摘自微博

中國媒體2日瘋傳孫僑潞疑似因跨年夜與朋友喝酒慶祝，不幸意外身亡，對此，孫僑潞的媽媽在女兒的微博發文，證實孫僑潞已在1日逝世，得年25歲。孫媽媽悲痛寫下：「2021年1月1日，我的寶貝女兒、我那麼引以為傲的孩子，永遠離開了我。」

孫僑潞轉型當網紅，這些年來面對網路無中生有的惡評不少，但總是一笑置之，為不讓媽媽擔心，一人默默承受，面對女兒猝逝，孫媽媽心如刀割，只希望寶貝女兒不要在死後還遭受流言蜚語，盼大家不要做過多的揣測與評價，最後寫道：「可能是魔仙堡需要她了吧，所以她只能走了…那就讓她帶著魔法，在那邊快樂幸福地生活下去吧。」

孫僑潞當年因兒童劇走紅，星途一度被看好。(取自微博)

據騰訊報導，以往看孫僑潞視頻的粉絲，都知道她愛蹦迪（去夜店跳舞）和喝酒，甚至自曝過每年花幾百萬喝酒。

自稱是醫院工作人員的網友發文透露，孫僑潞1日凌晨被送到醫院時，就已經沒有任何生命跡象。

有網友發文艾特孫僑潞的社交帳號號，公開了孫僑潞的朋友圈截圖。她的最後一條動態停留在1月1日凌晨2點鐘。

昔日童星孫僑潞驚傳猝逝，得年25歲。(取自微博)

孫僑潞曬出一段在酒吧的小視頻，並寫道：「太開心了！新年第一天，兩點我還沒……」後面的字沒有顯示，但動態定位顯示，孫僑潞所在的位置是在杭州某酒吧。

小魔仙為何離世，眾說紛紜，或許正如媽媽所說的那樣，「可能魔仙堡需要她了吧，所以她只能走了。」