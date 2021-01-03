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誤診吹哨醫艾芬？愛爾眼科糾紛多 曾讓患者8級傷殘

中國新聞組／北京3日電

被稱為「吹哨人」之一的武漢市知名抗疫醫師艾芬，日前指控武漢大學附屬愛爾眼科醫院誤診，造成她失明。艾芬說，愛爾眼科事後說法是在「撒謊」，她希望愛爾眼科誠實解決。有媒體昨天挖出愛爾眼科涉及多起醫療糾紛，並曾因患者手術後落下八級傷殘而被判賠。

艾芬日前接受自由亞洲電台訪問時表示，她以為自己近視，半年前到愛爾眼科醫院就診，但院方診斷為白內障，並為她換上價值達3萬元（人民幣，下同）的水晶體。之後她向醫院反映稱眼睛還是看不清楚，但院方不重視，10月便出現視網膜剝離，事實上她的眼睛是因為眼底問題導致視力下降。 

艾芬並在微博發文稱，她曾向主治醫師索取手術前的晶體照片，對方發來一張白內障病變很嚴重的照片，她覺得這「明顯是弄虛作假」，因為她複診時醫師電腦上顯示的白內障程度非常輕。她昨天再於微博上表示，她是醫師，不是醫鬧，希望愛爾醫院公布她正確的術前白內障照片並誠實解決問題，「醫療過程的很多儀器設備操作文書都需要用眼。如果國家需要，我還要戴上護目鏡穿上防護服衝上一線」。

愛爾眼科醫院2020年12月31日曾發布聲明稱艾芬右眼為高度近視併發性白內障，且術後視力較術前明顯提高，眼底視網膜平復，否認篡改和調換艾芬的病歷和檢查資料；院方已成立集團調查工作組並赴武漢調查。院方並說，願意為艾芬後續治療提供幫助，並已積極聯絡艾芬回院複查。

南方都市報報導，愛爾眼科在中國內地有500餘家眼科醫院及中心，市值約3086億。經查，貴州省貴陽市、雲南省玉溪市、山西省太原市、甘肅省蘭州市等多地的愛爾眼科醫院有限公司都曾因醫療糾紛被患者告上法庭並被判賠。

其中，判決書顯示，範姓患者2008年在重慶愛爾眼科醫院有限公司接受雙眼準分子激光屈光性角膜手術後出現黑影飄動等症狀，經鑑定醫院在診療過程中有過錯，二審判賠範姓患者30.8萬元。另劉姓患者2018年到遼寧省葫蘆島愛爾眼科醫院有限公司就診，被診斷為孔源性視網膜脫落並實施左眼行玻切手術，但院方未及時發現術後視網膜再次脫離，致矽油不能取出，左眼經鑑定為八級傷殘，一審判賠劉姓患者經濟損失23.6萬餘元。

武漢 微博 人民幣

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