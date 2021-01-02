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強吻出租車司機的是，她…下車前多給15元安慰費

中國新聞組／北京2日電
女子將車錢遞給司機後，雙手抱住男司機的頭強吻。（視頻截圖）
女子將車錢遞給司機後，雙手抱住男司機的頭強吻。（視頻截圖）

四川一名出租車司機日前載到一名女乘客，下車前，女乘客竟強吻了司機，司機當場嚇壞，趕緊側臉閃避，事後，女乘客多給了15元，稱當做精神損失費，事件引發熱議。

網易報導，出租車司機表示，當時是在高峰期，由於拼車的人比較多，車上還有三個乘客，而在行駛不久就有一位乘客下車了，然而坐在後面的女子就把頭伸向前面的司機開始一頓猛親，為了親到司機，給女子還將司機的頭部按著座椅強吻，而司機當時根本都沒有反應過來，就讓這女乘客得手了，這一下可把司機嚇傻了。　　

來源：youtube

司機說到，這女乘客不是溫柔女子，像女漢子，下手真利索，但是在女乘客走後付完車費後，還多給司機15元，還當面對司機說，這15元當作給你的一點精神損失費和安慰費。

事發後，有很多網友調侃說，「當了大半輩子司機，就怎麼沒遇見這樣的好事」，甚至還有網友說，男孩子在外開出租車真不安全，關鍵是被別人欺負了別人還不犯罪，還帶有侮辱，所以男孩子一定要注意安全，學會保護好自己。

還有網友認為，計程車司機沒什麼損失，類似遭遇也是百年難得一見，與其說遭到了強吻，倒不如說是走了桃花運。

另一派人則直言，若將2人立場倒過來，計程車司機早被認定是性騷擾，甚至會被刑事拘留。

租車 性騷

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