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「老乾媽」兒子公司遭限制消費 身價50億長子被批「坑媽」

中國新聞組／北京1日電
老乾媽兒子李貴山的公司，被連續限制高消費。（取材自新京報）
老乾媽兒子李貴山的公司，被連續限制高消費。（取材自新京報）

「老乾媽兒子公司被限制高消費」的消息近日登上了微博熱搜。據報導，「老乾媽」創辦人陶華碧的大兒子李貴山因跨足房地產失利，致他投資的房地產公司被連續限制高消費19次，強制執行涉及金額達9757萬元，被網民形容「50億身家的公子哥成了『坑媽狂魔』」。目前，李貴山尚未公開回應此事。

環球人物雜誌報導，2014年，67歲的陶華碧退休並將股份轉讓給了兩個兒子。二兒子李妙行持股51%為實際控制人；大兒子李貴山持股49%為第二股東、最終受益人，兩人共同管理公司，開啟了「後老乾媽時代」，但此後，李貴山投資房地產年年賠錢且多次被法院「限高」，二兒子為追求成本更換辣椒品種使「老乾媽」口碑曾一落千丈。

報導指出，李貴山2012年注資2940萬元投資房企昆明貴山天陽房地產開發有限公司（以下簡稱「貴山天陽」），佔股46%，在盤龍區打造「雲潤天陽」項目，原宣稱2015年可交房，但此後6次延期，無法驗收交房。今年6月，昆明市中級人民法院公開拍賣雲潤天陽房產，總值約8000萬元。

截至今年5月，與貴山天陽相關的案件達到100多起，涉及總金額1.37億元。其中14起法院判決中，貴山天陽被列為被執行人，執行總金額超過1.6億元。去年11月4日，貴山天陽又新增了一條限制高消費令。

除了李貴山，李妙行在接班後，把貴州辣椒被換成了成本價格只有一半的河南辣椒，引來消費者的不滿，銷量出現滑坡。眼看著自己打下的江山就要敗在兒子手裡，71歲的陶華碧2018年帶著貴州辣椒重回一線挽救。只是近年遇上李子柒辣椒醬、虎邦辣醬、「飯爺」品牌辣椒醬等競爭對手，「老乾媽」遭遇到的「水逆」似一波接一波。

「老乾媽」雖發生一系列變故，但陶華碧兩個兒子的身家未受影響。報導引述2020年胡潤百富榜顯示，李貴山、李妙行兄弟仍以各自50億元、合計100億元的財富位列貴州第二大富豪。

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