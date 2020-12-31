曾因「呼格案」遭記過 昔刑警隊長自縊

內蒙古青年呼格吉勒圖，發現一具遇害女屍，報案後卻遭到警方刑訊逼供，被認定為殺人犯。（取材自封面新聞／新華網）

中國 內蒙古呼和浩特市公安 局新城區分局原刑警隊長劉旭，傳出在2019年自縊身亡。劉旭曾因「呼格吉勒圖冤案」被黨內嚴重警告、行政記大過處分。

封面新聞報導，年僅18歲的內蒙古青年呼格吉勒圖在1996年4月9日，於呼和浩特市發現發現一名女子被姦殺，遂向警方報案，卻被時任呼和浩特市公安局新城分局局長馮志明認定為「4·9」女屍案的殺人兇手。呼格遭嚴刑逼供，最終法院在案發後61天內完成一審和終審，並對呼格吉勒圖執行死刑。

直到2005年呼和浩特市破獲一起系列殺人案，一名叫趙志紅的疑犯落網，意外供述出自己才是當年女屍案的真兇。

2014年11月，「呼格案」案才重新進入再審程序，呼格吉勒圖改判無罪後，有關機關和部門迅速啟動追責程序，依法依規對呼格吉勒圖錯案負有責任的27人進行了追責。

大白新聞報導，劉旭因牽涉多年前的刑事案件，於2019年10月份前後被當地紀委調查並要求其「說明當時情況」。在其再次接到赴紀委配合調查的通知後不久，劉旭即「神秘消失」，包括家人在內均無法獲悉其行蹤。三天後，劉旭被發現在呼和浩特市東郊的一片樹林內自縊身亡。

據報導，劉旭自縊前夕，寫好遺書留在家中後隻身外出。外出時未攜帶任何證件、通訊工具和現金。