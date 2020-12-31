我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美20州元旦起調高最低工資

威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

兒要被開除？河南1母親控校長藉機偷吃 還曾為他墮胎

中國新聞組／北京1日電
鄭女士稱被對方妻子用ipad砸傷頭，住院20多天。（取材自華商報）
鄭女士稱被對方妻子用ipad砸傷頭，住院20多天。（取材自華商報）

河南一名鄭姓母親與兒子的中學校長發生多次不倫行為，女方控訴陳姓校長三年來多次與她發生關係，她和丈夫離婚後對方卻不願結婚，甚至被校長妻子痛打；鄭女表示，此事在正陽當地鬧得沸沸揚揚，幾乎全縣都知曉，她已不再顧及面子。

影音來源：China Daily YouTube

華商報報導，40歲的鄭女士離婚後獨自帶孩子，大兒子曾在正陽縣某中學讀高中。她控訴，兒子當年被同學委託利用中午出去時間帶啤酒、菸、水果等，結果被老師發現，當時校方說要開除兒子；鄭女透露，男方當時不只是校長，還是兒子的班主任，為了讓成績不好的兒子能夠順利畢業，就與對方發生性關係。

鄭女表示，除了在家裡之外，平常也有在賓館開房，疫情期間也曾藏身這位校長的車裡進出學校，這三年來還曾為他墮胎。2020年6月，鄭女因校長的介入，與丈夫貌合神離、經常吵架，但礙於孩子還在念高中，兩人沒有離婚，直到後來婚外情曝光才離。

鄭女控訴校長這3年來欺騙感情，「校長承諾離婚跟我結婚，之後又改口不結了」，甚至搶走她的手機要刪除所有出軌紀錄，校長嗆聲，「這樣子出了事之後，妳就告不了了。」

據報導，鄭女和校長夫妻還在校園大打出手，校長出腳踹了鄭女10幾下，校長的妻子更拿ipad把鄭女的頭砸出一個傷口，導致鄭女住院20多天。事後鄭女報警，但等待4個月都沒有結果，中間校長想拿人民幣20萬來擺平這個事。

鄭女士不滿，「他本身就是婚內勾引學生家長，中途對我很多次威脅，到最後又欺人太甚，打我一頓，我覺得他人品有問題，當時他承諾說離婚跟我結婚，後來我發現這是騙局。」

鄭女士說，她向省市縣紀檢等多個部門反映他違紀的問題，也找過市縣教育局遞交了書面材料，縣教育局領導說知道這個事，但至今沒有給我答覆。紀檢部門處理4個多月，還沒有對他進行處分，他現在校長還當得很穩，所以才向媒體求助。

對此涉事校長否認毆打；駐馬店市紀委監委回應，舉報線索都有保密紀律，不方便對外透露；正陽縣教育局則回應，已立案調查。

鄭女士稱被打後做了法醫傷情鑑定。（取材自華商報）
鄭女士稱被打後做了法醫傷情鑑定。（取材自華商報）
鄭女士曾向省市縣紀檢等多個部門實名舉報其違紀問題。（取材自華商報）
鄭女士曾向省市縣紀檢等多個部門實名舉報其違紀問題。（取材自華商報）

教育局 人民幣 疫情

上一則

京男霸占病房6年 全家入住當「醫院釘子戶」

延伸閱讀

民法修正 離婚後剩餘財產不必均分

民法修正 離婚後剩餘財產不必均分
教宗家鄉阿根廷 通過墮胎合法化 拉丁美洲第1國

教宗家鄉阿根廷 通過墮胎合法化 拉丁美洲第1國
推翻州長否決 麻州鬆綁墮胎限制

推翻州長否決 麻州鬆綁墮胎限制
拉丁美洲第一國 阿根廷通過墮胎合法化

拉丁美洲第一國 阿根廷通過墮胎合法化

熱門新聞

邱先甫位於金牛區家中的藏品。（取材自紅星新聞）

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

2020-12-26 10:00
阿里巴巴創辦人馬雲。 美聯社

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

2020-12-28 08:20
傅雷家書。（取材自豆瓣）

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

2020-12-29 02:29
小趙喝了「石墨生花」拿來摻有迷藥的易拉罐飲料後被性侵的過程，都被車載的一個攝像頭給記錄了下來。（視頻截圖）

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

2020-12-28 13:00
王男多提了錢，並以銀行窗口這塊「離櫃概不負責」的牌子為由，表示自己沒必要主動退錢。（取材自瀟湘晨報）

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

2020-12-25 12:00
在一張小紙片上，孫奶奶寫下了她的苦惱。（取材自錢江晚報）

不想被關…91歲老奶奶哭喊要回家 4子女硬是不准養老院放人

2020-12-26 14:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你
密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉
靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大
華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診

華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診
殺害近百人 美國史上最殘暴連續殺人魔病亡

殺害近百人 美國史上最殘暴連續殺人魔病亡