兒要被開除？河南1母親控校長藉機偷吃 還曾為他墮胎

鄭女士稱被對方妻子用ipad砸傷頭，住院20多天。（取材自華商報）

河南一名鄭姓母親與兒子的中學校長發生多次不倫行為，女方控訴陳姓校長三年來多次與她發生關係，她和丈夫離婚後對方卻不願結婚，甚至被校長妻子痛打；鄭女表示，此事在正陽當地鬧得沸沸揚揚，幾乎全縣都知曉，她已不再顧及面子。

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華商報報導，40歲的鄭女士離婚後獨自帶孩子，大兒子曾在正陽縣某中學讀高中。她控訴，兒子當年被同學委託利用中午出去時間帶啤酒、菸、水果等，結果被老師發現，當時校方說要開除兒子；鄭女透露，男方當時不只是校長，還是兒子的班主任，為了讓成績不好的兒子能夠順利畢業，就與對方發生性關係。

鄭女表示，除了在家裡之外，平常也有在賓館開房，疫情 期間也曾藏身這位校長的車裡進出學校，這三年來還曾為他墮胎。2020年6月，鄭女因校長的介入，與丈夫貌合神離、經常吵架，但礙於孩子還在念高中，兩人沒有離婚，直到後來婚外情曝光才離。

鄭女控訴校長這3年來欺騙感情，「校長承諾離婚跟我結婚，之後又改口不結了」，甚至搶走她的手機要刪除所有出軌紀錄，校長嗆聲，「這樣子出了事之後，妳就告不了了。」

據報導，鄭女和校長夫妻還在校園大打出手，校長出腳踹了鄭女10幾下，校長的妻子更拿ipad把鄭女的頭砸出一個傷口，導致鄭女住院20多天。事後鄭女報警，但等待4個月都沒有結果，中間校長想拿人民幣 20萬來擺平這個事。

鄭女士不滿，「他本身就是婚內勾引學生家長，中途對我很多次威脅，到最後又欺人太甚，打我一頓，我覺得他人品有問題，當時他承諾說離婚跟我結婚，後來我發現這是騙局。」

鄭女士說，她向省市縣紀檢等多個部門反映他違紀的問題，也找過市縣教育局 遞交了書面材料，縣教育局領導說知道這個事，但至今沒有給我答覆。紀檢部門處理4個多月，還沒有對他進行處分，他現在校長還當得很穩，所以才向媒體求助。

對此涉事校長否認毆打；駐馬店市紀委監委回應，舉報線索都有保密紀律，不方便對外透露；正陽縣教育局則回應，已立案調查。