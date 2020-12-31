出軌名單這麼長 江蘇男戴4綠帽 捅妻9刀致死

相關案發現場照片。（取材自紫牛新聞）

江蘇無錫一名30歲李姓男子意外發現22歲的妻子出軌，原本想原諒坦白偷腥的妻子，沒想到女方「出軌名單」越來越長，至少與4名男子發生性關係，李男憤怒下失手刺死妻子。無錫市中級人民法院一審依故意殺人罪判處李男死刑，緩期兩年執行；李男已經提起上訴。

揚子晚報報導，李男與妻子林女於2013年認識，2016年生下一子，並在2019年領取結婚證。夫妻感情良好，但李男在5月發現林女手機 曾搜尋「打火機、錢包、鋼筆、怎麼刻字」等字樣，產生了懷疑，便問對方是否有事情瞞著自己。

林女在丈夫答應坦白就能原諒的情況下，承認2019年時出軌，其後還與該男子一直保持聯繫，並送了打火機作為禮物給對方。林女同時還承認，2020年1月透過聊天軟體與另一男子發生性關係。

當天下午，林女再坦承自己還與第3位網友有性關係，李男雖然氣憤，但妻子表示已經不再與外遇對象們聯絡，因此仍選擇原諒她。

不料李男當晚翻開妻子手機，竟發現老婆幾天前還和男人開房間，兩人因此爆發爭執，李男扭打中拿起旁邊的水果刀往妻子肩膀和胸前刺了9刀，刀柄斷了後還用刀身割被害人脖子，最終致其死亡。

李男殺人後打電話向警方自首遭逮。無錫市中級人民法院日前一審宣判，李男不能冷靜處理婚姻家庭矛盾，採用暴力手段殺害被害人，作案手段殘忍，論罪應當判處死刑。但考慮到被害人婚內出軌，在該案起因上確有一定過錯，被告人李男犯罪後有自首情節，決定對其從輕處罰，故對其判處死緩。

據悉，目前，原告李男已經提起上訴。