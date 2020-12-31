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京男霸占病房6年 全家入住當「醫院釘子戶」

中國新聞組／北京31日電
法官帶領12名執行人員前往醫學中心，按照事先部署的執行方案，對田姓男子進行轉移工作。（取材自北京日報）
法官帶領12名執行人員前往醫學中心，按照事先部署的執行方案，對田姓男子進行轉移工作。（取材自北京日報）

北京一男子田姓男子因與醫院存在糾紛，占用病房長達6年之久，還成為了「病房釘子戶」。

閩南網報導，2014年，田男因「惡心、嘔吐2個月，行走不穩9天」在北京一家三甲醫院的醫學中心住院治療，田男的父母隨同照顧。

手術後，田男認為醫方診療不當，拒不支付醫療費，從此以後長期獨占一間病房。田男和他的父母以病床為「家」，一家人還把鍋碗瓢盆、柴米油鹽等生活用品搬進病房，甚至連春節過年都沒有離開。

據報導，2019年，醫學中心將田男訴至北京市西城法院，要求其離院。訴訟期間，考慮田男家庭經濟困難等現實情況，醫學中心撤回了截至2018年7月共計126萬元（人民幣，下同，約19.29萬美元）醫療費的訴訟請求。根據司法鑑定的意見，田男病情基本穩定，已符合出院標準。西城法院經審理後判決田男騰退病床，辦理出院手續。

判決生效後，田男仍然拒絕騰退病床，醫學中心只好向法院申請強制執行。

騰退病床的案子還在執行階段，今年，田男又當起了原告。他以醫療損害責任糾紛為案由，將醫學中心起訴。

司法鑑定認為醫學中心的過錯，與田男的損害後果存在一定的因果關係，醫方負輕微責任。北京西城法院據此判決醫學中心承擔20%的侵權責任，賠償田男醫療費、殘疾賠償金等共計48.2萬餘元。

「根據院方出具的出院證，田男新出現病情可以隨診治療，並非必須住院。6年多了，你們占據的不僅是床位，更可能是別人的生存機會。」

一番勸說後，田男的父母最終同意在收到院方48.2萬餘元賠償後，配合法院執行主動騰退病床。

急救人員將田姓男子轉移至救護車，把一家三口送回了老家。（取材自北京日報）
急救人員將田姓男子轉移至救護車，把一家三口送回了老家。（取材自北京日報）
法官帶領12名執行人員前往醫學中心，按照事先部署的執行方案，對田姓男子進行轉移工...
法官帶領12名執行人員前往醫學中心，按照事先部署的執行方案，對田姓男子進行轉移工作。（取材自北京日報）
2019年，醫學中心將田姓男子訴至北京市西城法院，要求其離院。（取材自北京日報）
2019年，醫學中心將田姓男子訴至北京市西城法院，要求其離院。（取材自北京日報）

北京 醫療費 人民幣

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