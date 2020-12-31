我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球逾180.5萬人死 美占34.2萬

港律政司上訴成功！黎智英保釋撤銷 再度還押

喬丹告中企侵害姓名權 勝訴獲賠35萬

中國新聞組／北京31日電
美國NBA球星麥可喬丹控告中國兩家公司侵害姓名權，上海第二中級法院30日作出判決喬丹勝訴，被告「喬丹體育」不得再使用喬丹商標。圖為喬丹體育門市。（中新社資料照）
美國NBA球星麥可喬丹控告中國兩家公司侵害姓名權，上海第二中級法院30日作出判決喬丹勝訴，被告「喬丹體育」不得再使用喬丹商標。圖為喬丹體育門市。（中新社資料照）

NBA球星麥可喬丹(Michael Jordan)控告中國兩家公司侵害姓名權，上海第二中級法院30日作出判決，喬丹勝訴獲賠人民幣35萬元（約美元5.3萬元），被告「喬丹體育」公司不得再使用喬丹商標。

新華社報導，在這次的案件中，麥可喬丹訴稱，「喬丹」這個譯名過去幾十年間，已與原告建立了特定的聯繫並為中國公眾所熟知，原告由此對中文「喬丹」享有姓名權。

被告的喬丹體育公司與銷售其產品的百仞貿易公司則辯稱，Jordan只是英美國家的一個普通姓氏。原告不可能對一個英美普通姓氏的慣常翻譯享有中國法律意義上的姓名權。喬丹體育並稱，註冊並使用「喬丹」商標已有數十年，對「喬丹」商標依法享有商標權。

經審理，上海二中院認為，喬丹體育公司是在明知麥可喬丹具有較高知名度的情況下，仍然擅自選擇「喬丹」二字進行商標註冊，並登記了「喬丹」商號。

以外，喬丹體育公司還將麥可喬丹曾經的球衣號碼「23」和他兩位兒子的中文譯名都註冊為商標，足以認定其具有導致或放任公眾產生混淆的故意，故喬丹體育公司構成對原告姓名權的侵害。

上海二中院並判決，銷售商百仞貿易公司不具備共同的侵權故意，但今後不得再銷售侵權產品。

由於原告喬丹在本案中明確表示不主張經濟損失，故上海二中院僅就原告的精神損害撫慰金及訴訟中的合理支出進行裁判。

判決還要求喬丹體育公司必須公開在報紙和網路上向原告賠禮道歉，並澄清兩者關係；喬丹體育公司停止使用其企業名稱中的「喬丹」商號；喬丹體育公司應停止使用涉及「喬丹」的商標，但對於超過5年爭議期的涉及「喬丹」的商標，應採用包括區別性標識等在內的合理方式，註明其與麥可喬丹不存在任何關聯。

喬丹 中國 人民幣

上一則

阻疫情擴散 瀋陽進入戰時狀態

下一則

美售駐港總領館房產 京擋下：涉外交層面 須中方同意

延伸閱讀

喬丹狀告中國體育公司侵權勝訴 獲賠5萬

喬丹狀告中國體育公司侵權勝訴 獲賠5萬
NBA／柯瑞限量簽名新秀卡 61.6萬元成交創紀錄

NBA／柯瑞限量簽名新秀卡 61.6萬元成交創紀錄
NBA／詹姆斯坦言想創子牌 點名唐西奇代言

NBA／詹姆斯坦言想創子牌 點名唐西奇代言
口罩一戴全洩底 喬丹女婿是忠實動漫迷

口罩一戴全洩底 喬丹女婿是忠實動漫迷

熱門新聞

邱先甫位於金牛區家中的藏品。（取材自紅星新聞）

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

2020-12-26 10:00
李女士(左)說，王先生最初給她的印象不是很好。(視頻截圖)

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

2020-12-23 09:00
阿里巴巴創辦人馬雲。 美聯社

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

2020-12-28 08:20
傅雷家書。（取材自豆瓣）

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

2020-12-29 02:29
小趙喝了「石墨生花」拿來摻有迷藥的易拉罐飲料後被性侵的過程，都被車載的一個攝像頭給記錄了下來。（視頻截圖）

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

2020-12-28 13:00
王男多提了錢，並以銀行窗口這塊「離櫃概不負責」的牌子為由，表示自己沒必要主動退錢。（取材自瀟湘晨報）

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

2020-12-25 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你
密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉
瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡
靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大
華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診

華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診