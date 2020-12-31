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上班時間只能上1次廁所？東莞某公司竟為這理由開罰員工…

記者林汪靜／綜合報導
公告顯示，員工因違反公司規定上兩次洗手間被罰款。（取材自澎湃新聞）
公告顯示，員工因違反公司規定上兩次洗手間被罰款。（取材自澎湃新聞）

中國最近發生有企業限制員工一天上班上廁所次數的離譜事件。有網友指出，東莞市安普電器有限公司有員工因上廁所被罰款，該公司規定每個班只允許上一次洗手間，四名員工上了兩次洗手間因此被罰錢。對此，東莞市人社局已要求該公司依法對其廠規廠紀進行修改，並退還員工罰款。

澎湃新聞報導，針對此事，東莞市人社局宣傳科一名工作人員30日回應，經調查發現該情況屬實。東莞市人社局對東莞市安普電器有限公司發出勞動保障監察期限改正指令書，要求該公司依法對其廠規廠紀進行修改，並退還員工罰款。

「上班時間上兩次洗手間，罰20元（人民幣，下同）！」網友流傳一則「公告」顯示，東莞市安普電器有限公司廠房員工黃某、陶某等四人21日違反公司規定（每個班只允許上一次洗手間），以上人員上兩次洗手間，現公司處決如下：黃某，20元；陶某：20元等；另一張「公告」顯示，電線部員工唐某等人20日上午和下午各上兩次洗手間，公司決定每人罰款10元。

上述人社局宣傳科工作人員指出，23日有網友發布相關消息，反映東莞市安普電器有限公司員工因上廁所被罰款，並配有公司兩張罰款公告。事發後，東莞市人社局第一時間進行了核實。

該名工作人員說，經查閱涉事公司考勤記錄表、薪資單以及勞動合約等資料，並現場詢問工人，發現公司確實存在網友反映的問題。該公司位於東莞市橫瀝鎮，橫瀝鎮人設局工作人員根據調查情況，向該公司發出了勞動保障監察限期改正指令書，要求該公司依法對其廠規廠紀進行修改，並退還員工罰款。

天眼查信息顯示，東莞市安普電器有限公司成立於2010年12月08日，主要經營範圍為產銷、加工燈頭、開關、電源線、插頭、插座等。

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