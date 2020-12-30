3女大生被潑酸髮融臉碳化 兇手淡定：「跟她們有仇」

涉事男學生（中）被警方帶走。(取材自INSIGHT視界)

廣東石油 化工學院日前發生一宗駭人聽聞的淋硫酸事件，一名男學生上課時突然當著其他師生的面，用疑似濃硫酸的化學物質從3名女同學頭上淋下，香港01報導，目擊同學驚駭表示，「頭髮都融了，面部碳化，皮膚剝落、直接冒煙…一路尖叫，好恐怖！」

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茂名市人民醫院表示，一名女生受傷嚴重，臉部和眼角膜燒傷，目前在眼科住院；另外兩名女生在燒傷科住院，一人臉部燒傷，一人手部燒傷。

據《北京 時間》報導，該名男同學上課中，突然走到前排兩名女同學的座位旁，將硫酸潑向三女。目擊的同學表示，他行凶後還很淡定地站在現場表示，「我和她們有矛盾，你們報警抓我吧！」涉事男學生已被警方當場拘捕。

受害的三名女同學，頭上冒煙、尖叫地跑到廁所，眾人也都跟著跑了過去，廁所還留下女同學的大片頭髮，疑似受害女生被潑濃硫酸後燒掉的頭髮。至於男同學為何行凶，同學們也不清楚，表示該名男同學雖然比較孤僻，但不像有精神異常。

事件馬上在網上炸開，但一些中國 媒體在報導中對鏹水隻字不提，而是以「化學試劑」、「化學物質」稱之，引發一些網民批評：「媒體新話術，濃硫酸=化學物質，嚴重毀容=無生命危險，憤怒，噁心」、「甚麼化學物質，濃硫酸直接潑臉，是希望社會上的渣滓效仿是嗎，辣雞」、「還玩文字遊戲，硫酸就硫酸，還化學物質，你以為是肥皂水麼？」

3名女學生被潑硫酸，但評論區卻有不少人對加害男同學產生了共情。據「INSIGHT視界」報導，有人認為這種殘忍的行為是一種反抗，推測加害人可能經常受欺負或被嘲笑，內心積怨已久；甚至有人認為 潑硫酸並不是真相，只有加害者之前的經歷才是真正的「真相」。還有網友認為，「女生應該也做了什麼壞事」。

這種極其惡劣的傷害行為，幾乎已經超出了正常人的想像；有網友要那些同情施暴者的人「閉嘴吧！」