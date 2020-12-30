官方相親會 已婚男冒充軍官詐騙女老師

王寶冒充轉業軍人騙走女老師24萬。（取材自紫牛新聞）

江蘇省淮安某高校女研究生老師劉芳（化名），在官方組織的相親會上，認識自稱轉業待安置的軍官王寶（化名）；在兩個月時間裡，王寶以準備自主創業開酒行等藉口，先後跟她借走24萬元（人民幣 ，下同，約3.7萬美元 ）。但在酒行開業前夕，卻冒出來一個女人，自稱是王寶的妻子，劉芳才發現自己被騙。

紫牛新聞報導，31歲的劉芳提及被騙過程，指去年11月10日她參加淮安某官方組織的相親會，認識了自稱畢業於「某軍醫大的退役少校軍官」，「將被安置到某醫院」的王寶。兩人互加微信 後便開始約會，王寶總是送花給她，每天在微信裡甜言蜜語，他們的感情很快升溫。同時王寶也在她心中樹立起孝子的形象，他聲稱自己母親病危，母親想在去世前看到他結婚生子，他想盡快結婚，最好春節前。

王寶也塑造有責任的好男人形象，聲稱為了兩人婚後有良好經濟基礎，決定在轉業待安置期間開個酒行創業；以裝修店舖、進貨等各種藉口，先後從她手裡借了24萬。就在她滿心歡喜等著王寶的酒行開業、見家長、結婚之時，今年1月11日凌晨，一名自稱王寶老婆的人，透過王寶微信發來她與王寶的結婚證、結婚照，指控劉芳做了小三。

劉芳才知道王寶不但有家室、孩子，而且也不是轉業軍官。而王寶的酒行也如期開業，王寶的老婆還在抖音曬出開業前及當天其在酒行忙前忙後的場景。

劉芳說，自己研究生畢業後，一個人從外地到淮安工作，剛跟親友借錢買了房；說到此處，她的情緒很激動。因為她借給王寶的24萬元均是自己通過銀行網貸、信用卡套現得來，現在她還不明不白成為「小三」。

發現自己上當受騙，而且王寶的老婆聲稱劉芳是第三者，要到學校鬧事，這讓孤身一人在淮安工作生活的劉芳的精神承受不了，多次想過自殺，都被校領導及時勸阻。最後，她決定拿起法律武器、聘請律師維權。

劉芳說，她想不通官方組織的相親會怎麼會有騙子出現？雖然淮安警方以詐騙案立案，但快一年下來，還沒有個最終的說法，也不知何時才能追回借給王寶的24萬元。