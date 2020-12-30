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北京女商人12萬抽脂慘變植物人 昏迷10年死亡

中國新聞組／北京30日電
女商人張津華（左圖）因抽脂手術發生意外，成了植物人（右圖）。（取材自頭條日報）
女商人張津華（左圖）因抽脂手術發生意外，成了植物人（右圖）。（取材自頭條日報）

北京一名女商人張津華12年前接受抽脂手術，因麻醉過量成為植物人，昏迷十年後死亡；近日她的丈夫王煥凱表示，當年的主刀醫師事隔12年後，依醫療事故罪遭到逮捕。

紅星新聞報導，旅居匈牙利多年的張津華，2008年回中國後到「名會紅」美容診所進行諮詢。但「身高170公分，體重61.6公斤」在常人眼中並不算胖的張津華，在美容診所當時出具的「人體成分析報告」中，體脂百分數為「肥胖」，腰臀脂肪比率為「嚴重肥胖」。因此，在診所游說下，張津華同意接受包括無痕緊緻提升、玻尿酸、吸脂等手術。

張津華支付人民幣逾12萬元（約1.8萬美元）後，在深夜11時許由醫師王良發進行手術，沒想到過程中因為醫師使用麻醉劑過量，導致張津華陷入昏迷，此後成為植物人，直至2018年10月6日，她最終因缺血缺氧性腦病被宣布死亡。

案經鑑定後，發現主刀醫師王良發及麻醉師余奇光使用麻醉藥「利多卡因」超過一次6.0毫克的規定，對張津華的診療行為存在過錯。2009年底，北京市朝陽區衛生局吊銷「名會紅」美容診所的職業許可證，並開罰人民幣3000元，又在2010年吊銷王良發、余奇光的醫師執業證書。

但王煥凱發現王良發在吊銷執照後，仍在各大網站招攬醫美客人，於是對王良發提出刑事訴訟，希望追究他在張津華醫療事故中的刑事責任。

北京朝陽人民法院於2020年9月批准逮捕王良發，更依醫療事故等罪名起訴王良發。預計在2021年1月可以開庭審理。

央視此前報導該事件。（取材自紅星新聞）
央視此前報導該事件。（取材自紅星新聞）

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