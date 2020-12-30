我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

加州單日新增確診6.6萬例 再破全美紀錄

24歲小夥哈爾濱滑雪飛出墜亡 母要滑雪場負全責

中國新聞組／北京30日電
24歲男子在哈爾濱一滑雪場，不慎從雪道氣墊飛出墜亡。(視頻截圖)
24歲男子在哈爾濱一滑雪場，不慎從雪道氣墊飛出墜亡。(視頻截圖)

一名24歲男子日前在哈爾濱滑雪場滑雪時，從高級雪道氣墊飛出墜亡，引發熱議；死者母親質疑滑雪場裝備不到位、救護不及時。滑雪場負責人則稱，經調查裝備沒有問題，此事屬於意外事故非全責。

https://www.youtube.com/watch?v=pQvhZ7zg_90

觀察者網報導，悲劇發生在12月6日，據小夥母親介紹，孩子今年6月才畢業，參加工作兩個多月，周末去哈爾濱融創雪世界滑雪卻出了事故。

當時，小夥和朋友在網上購買初級滑雪票，當天到達滑雪場，在初級雪道滑了一個多小時後，「他們覺得初級雪道沒啥意思」，又每人補票90元升級為中高級雪道。

報導指出，小夥母親稱，兒子從高級雪道滑下時，飛起來的同時滑雪板脫落，導致他失去重心，摔在氣墊外的雪地上。死者母親表示，兒子從小就在新疆滑雪，一個經常滑雪的人「不可能使滑雪板脫落」，質疑滑雪場的滑雪板有問題。

小夥母親還提出三點質疑：滑雪場氣墊不夠長，如果長度夠，孩子不會飛出氣墊摔在雪地上；中級和高級雪道在一個場所，沒有明顯區分；事故發生後，17-至20分鐘醫護人員才趕到。據梨視頻消息，其母要求滑雪場對其子的身亡承擔全責賠償。

對此，滑雪場負責人回應稱，當地政府部分和質監局都查過，滑雪板的使用方式包括頭盔沒有任何問題，此事屬於意外事故，「不行咱就訴訟，看法院怎麼判責」。該負責人還稱，滑雪場已擬了一個和解協議書，提議賠償11萬7000元，但對方未同意。

「挑戰性運動誰擔責」的問題引發社會關注，大家對此看法不一。有人認為，滑雪者應承擔相應責任，挑戰性運動需要具備一定的專業知識和專業能力。也有網友認為，雪場應承擔部分責任，中高級雪道應做明顯標識予以區分。

滑雪

上一則

2020香港離世名人 追憶何鴻燊 陳木勝…

下一則

靠臉吃飯… 男子隆鼻失敗索賠20萬元 「我月掙7、8萬」

延伸閱讀

太浩湖防疫鬆？商戶、遊客不戴口罩 華人砍行程自保

太浩湖防疫鬆？商戶、遊客不戴口罩 華人砍行程自保
部分人不戴口罩 華人遊太浩湖 敗興提前返家

部分人不戴口罩 華人遊太浩湖 敗興提前返家
我的聖誕假期

我的聖誕假期
避疫憋壞了！滑雪吐悶氣 這些公園大受歡迎

避疫憋壞了！滑雪吐悶氣 這些公園大受歡迎

熱門新聞

李女士(左)說，王先生最初給她的印象不是很好。(視頻截圖)

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

2020-12-23 09:00
邱先甫位於金牛區家中的藏品。（取材自紅星新聞）

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

2020-12-26 10:00
阿里巴巴創辦人馬雲。 美聯社

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

2020-12-28 08:20
小趙喝了「石墨生花」拿來摻有迷藥的易拉罐飲料後被性侵的過程，都被車載的一個攝像頭給記錄了下來。（視頻截圖）

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

2020-12-28 13:00
傅雷家書。（取材自豆瓣）

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

2020-12-29 02:29
王男多提了錢，並以銀行窗口這塊「離櫃概不負責」的牌子為由，表示自己沒必要主動退錢。（取材自瀟湘晨報）

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

2020-12-25 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普
民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺
傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經
600元紓困支票 財政部本周開始寄出

600元紓困支票 財政部本周開始寄出
600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出