24歲小夥哈爾濱滑雪飛出墜亡 母要滑雪場負全責

24歲男子在哈爾濱一滑雪場，不慎從雪道氣墊飛出墜亡。(視頻截圖)

一名24歲男子日前在哈爾濱滑雪 場滑雪時，從高級雪道氣墊飛出墜亡，引發熱議；死者母親質疑滑雪場裝備不到位、救護不及時。滑雪場負責人則稱，經調查裝備沒有問題，此事屬於意外事故非全責。

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觀察者網報導，悲劇發生在12月6日，據小夥母親介紹，孩子今年6月才畢業，參加工作兩個多月，周末去哈爾濱融創雪世界滑雪卻出了事故。

當時，小夥和朋友在網上購買初級滑雪票，當天到達滑雪場，在初級雪道滑了一個多小時後，「他們覺得初級雪道沒啥意思」，又每人補票90元升級為中高級雪道。

報導指出，小夥母親稱，兒子從高級雪道滑下時，飛起來的同時滑雪板脫落，導致他失去重心，摔在氣墊外的雪地上。死者母親表示，兒子從小就在新疆滑雪，一個經常滑雪的人「不可能使滑雪板脫落」，質疑滑雪場的滑雪板有問題。

小夥母親還提出三點質疑：滑雪場氣墊不夠長，如果長度夠，孩子不會飛出氣墊摔在雪地上；中級和高級雪道在一個場所，沒有明顯區分；事故發生後，17-至20分鐘醫護人員才趕到。據梨視頻消息，其母要求滑雪場對其子的身亡承擔全責賠償。

對此，滑雪場負責人回應稱，當地政府部分和質監局都查過，滑雪板的使用方式包括頭盔沒有任何問題，此事屬於意外事故，「不行咱就訴訟，看法院怎麼判責」。該負責人還稱，滑雪場已擬了一個和解協議書，提議賠償11萬7000元，但對方未同意。

「挑戰性運動誰擔責」的問題引發社會關注，大家對此看法不一。有人認為，滑雪者應承擔相應責任，挑戰性運動需要具備一定的專業知識和專業能力。也有網友認為，雪場應承擔部分責任，中高級雪道應做明顯標識予以區分。