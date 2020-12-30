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擁9000萬用戶 連鎖「學霸君」驚爆破產倒閉

中國新聞組╱北京30日電
中國又一大型連鎖教育機構「學霸君」傳破產倒閉。（連線Insight）
中國又一大型連鎖教育機構「學霸君」傳破產倒閉。（連線Insight）

中國全國連鎖教育機構「學霸君」近日驚傳倒閉，消息在網引發熱議。據了解，學霸君在安徽省合肥有多個校區，破產倒閉的消息讓其眾多員工、教師和學生家長陷入焦慮。同時，該公司旗下教師看新聞才得知自己「被失業」。目前學霸君官方尚未就此給予回應。

新安晚報報導，合肥的劉女士是學霸君線上授課老師，劉女士表示，「我們是每個月25日結算工資，現在都過去三天了，工資還沒有發，後台課時結算的費用也不更新了。」她說，老師和家長至今沒有得到學霸君結算薪資和退費的消息。

學霸君的課程時數費用根據老師等級和課程時間按月進行結算。去年5月之前，劉女士薪資都是每月10日按時結算。之後，改成了每月25日結算。劉女士說：「此前從來沒有出現過拖欠工資的情況，我11月分課時費（課程時數費）有8600元人民幣左右，都沒有發。」據她所知，目前全國各地有1000多位老師沒有收到11月薪資。

出現薪資拖欠的狀況後，劉女士第一時間聯繫了學霸君與自己聯繫的窗口管陪師，但透過企業微信和釘釘發消息，始終無人回應。

新浪財經報導，另一名學霸君線上授課老師黃老師，在一個聖誕節過後竟然失業了。27日，關於學霸君要倒閉的消息突然在中國網路上流出並發酵，黃老師看到消息後大吃一驚，試圖聯繫管培師，沒有獲得回應；28日，黃老師再次試圖聯繫管培師，卻發現她在企業微信上已處於離職狀態。

中國自媒體報導，除了拖欠員工薪資以外，報課的家長現在也找不到人退沒有上的課程費用。不少家長買課時被騙了分期貸款，現在孩子上不了課，但家長仍要繼續還錢。

之所以說是被騙，是因為不少賣課人員在索取資料後，往往不會主動、明確說明是分期貸款，而是會以「分期付款」的名頭美化，消費者往往被蒙騙過去。

28日，就學霸君疑似破產倒閉一事，合肥市蜀山區琥珀市場監督管理所一名工作人員表示，已經注意到相關狀況，目前已介入調查處理。

不過，中國網路流傳學霸君創辦人張凱磊在一個教育創業投資群組中回應：「我還沒失聯，在繼續努力。」但目前學霸君客服電話一直未能接通，官方未就傳言進行正式回覆。

根據學霸君公布，截至目前，學霸君APP已累積逾9000萬用戶；學霸君1對1註冊用戶總數近500萬人，付費用戶5萬多名。公開資料顯示，2017年1月，學霸君獲得C輪1億美元融資，安徽上市公司皖新傳媒為本輪投資人之一。

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