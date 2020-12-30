她剋夫? 2網戀男友離奇亡 原因竟在閨密身上

郭女假扮「網上情人」與王女聊天、並詐騙10萬人民幣。（視頻截圖）

江蘇一名王姓女子在郭姓閨密介紹下，先後與兩男生發展出網上戀情。但奇怪的是，兩任男友在收了她轉帳的錢後就「離奇死亡」。是「剋夫」嗎？心中存疑的王女在家人勸說下報警，原來這一切都是閨密在搞鬼，她一人分飾兩角上演騙財陰謀。

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香港 01據芒果都市報導，住在江蘇省徐州市的王姓女子4年前在郭姓閨密介紹下，認識了一名男生，雙方發展出網上戀情。兩人相戀以來只在網上溝通，每次王女要求見面時，男友總以不同原因拒絕，這段感情最後更因男方突然離世而告終。

當時王女從郭女那裡得知，她的男友因工作上「犯錯」，受不了而輕生，死後留了一輛車給她，如要取回就必須按照法律程序申請及付款。王女未有懷疑，拿出3萬多人民幣 讓郭女代辦手續，然而郭女其後稱車輛涉嫌違法，已被法院查扣，事件不了了之。

沒多久後，郭女再次介紹另一名男生給王女，指對方是維和軍人，前途一片光明，更安排她與男生對話。相處一段時間後王女正式與該名男生交往，男方希望她幫助自己仕途更加順利，要求王女金錢資助他請領導及長官吃飯、送禮。

王女按照男友要求，先後轉帳多達7萬人民幣給男友，不過當她提出見面請求時，男友卻表示自己作為維和軍人身份特殊，要遵守部隊的規矩，王女聞言也不敢質疑。兩人交往一段日子後，郭女有天突然告訴王女，她的男友因出任務意外犧牲，令王女難以接受。

接連兩名網戀男友均突然離世，王女傷心之餘，家人得知她曾轉帳巨額金錢予男方後亦即時提醒可能有詐，而王女也察覺事件有不妥，最終決定報警求助。

當地警方調查後，赫然發現王女根本沒有與男生交往過，過去4年的兩名網戀男友，其實都是由郭女假扮，因此一直未能與王女見面。而郭女接受盤問時，對事件全盤供認，承認一直以來她都以男朋友的身份哄騙王女，只為騙取她的金錢，最終警方以涉嫌詐騙 罪起訴郭女。