高空降屎彈 廣西女手一摸全黑、長髮染惡臭
高空擲物層出不窮，輕者毀壞物品，重者意外喪命皆有可能。廣西女子日前在餐廳門前與朋友排隊等位時，突然被高空掉落物擊中頭部，她伸手一摸竟然是散發惡臭的屎，令她當下覺得惡心反胃，無法再排隊等用餐。
香港01報導，事發於廣西省南寧市，一頭長髮的陸倍羽於平安夜（24日）晚上7時許跟朋友到鵬飛路童樂嘉園小區的一間餐廳門口排隊吃晚飯，其間突然有異物從天而降，而且剛好就擲到陸小姐的頭上，她的頭髮及肩膀都沾滿了異物。
陸小姐當時一摸頭髮就發現整隻手都變成黑色，而且傳出惡臭。朋友一看就說她身上的異物是屎，但他們不知道那是人屎還是動物屎。
陸小姐覺得無奈之餘亦十分生氣，「怎麼會有這樣沒有素質的人」，希望涉事人物可以向她道歉。當下他們的心情大受影響，也不想繼續排隊吃飯了。只希望所有人一起維護文明城市，杜絕高空擲物。
報導指出，現場餐廳的擋雨簷邊仍然清楚看到屎漬。餐廳店員指出拋物事件並非首次，之前曾有過擲垃圾、礦泉水、碗等物品，有次更幾乎擲到人。
小區管理處回應，區內曾經發生數次兒童高空擲物，不過由於高空屬小區的監控盲點，難以找到當事人，即使曾經逐戶敲門亦都無人承認。
小區管理處認為，高空擲物只能靠住戶自律，如若要加裝高空鏡頭需要得到業主同意，所以暫時只能在小區內加設警告字句。
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