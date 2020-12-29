盲盒是什麼？有人年花70萬把玩 連博物館也跟著瘋

河南博物院推出的「考古盲盒」文創產品。（新華社）

中國 近年掀起盲盒熱潮，各式各樣的盲盒湧現，包括服裝盲盒、玩具盲盒、美妝盲盒等，消費者要打開後才會知道盒內裝什麼。一個盲盒售價49元到79元（人民幣 ，下同，約7到12美元 ）不等，也有上百元的。據統計，中國盲盒市場市值已超過25億元（約3億美元）。

香港01報導，盲盒裡的玩具可能是動漫、影視作品的周邊，也可能是設計師單獨設計出來的角色。除了一套固定角色，有的盲盒還會有隱藏款，而且隱藏款出現的機率不盡相同，如盲盒大廠泡泡瑪特出品的一套Molly系列盲盒，通常有12個造型，加上1個隱藏款造型，隱藏款抽中的概率約為144分之一。

Molly的西遊金色特別款，出現機率僅為720分之1。（取材自taobao.com）

據報導，為了抽到這些隱藏款，有一對夫婦四個月花了20萬（約3萬美元）在盲盒上；還有比年輕人更瘋狂的60歲玩家，一年要花70萬元（約10萬美元）。

炒賣隱藏款也是吸引人們投入的原因，拍賣平台「閒魚」統計，過去一年閒魚上有30萬盲盒玩家進行交易，每月發布的閒置盲盒數量較1年前增長320%，最搶手的盲盒價格狂漲39倍。

遊客在河南博物院文創區選購「考古盲盒」。（新華社）

盲盒熱潮橫掃各個領域，連博物館也推出盲盒產品。河南博物院將盲盒概念與文物結合，把青銅器、元寶、銅佛、銅鑑、銀牌等「微縮文物」藏入土中。消費者只要用「洛陽鏟」層層挖土，再慢慢掃去浮塵，神祕的「文物」就會慢慢呈現全貌。

河南博物院「考古盲盒」寶物之一十二生肖獸首。（取材自微博）

這款考古盲盒價格70至90元（約10到13美元），買家有機會挖到「十二生肖獸首印章」、「大將軍虎符」、「武則天金簡」、「杜嶺方鼎」等寶物，線上銷售額五天就超過50萬元（約7萬美元）。

中國多地興起盲盒熱潮。（取材自鳳凰網）

新華社批評，盲盒不但是經濟現象，也反映當下中國年輕人，尤其是「95後」一代的心理和生活狀態。驚喜和期待的背後，「盲盒熱」所帶來的上癮和賭博心理滋生畸形消費，不少盲盒愛好者每月花費不菲，正所謂「一入盲盒深似海，從此錢包是路人」。