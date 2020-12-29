95後美女不怕忌諱 賣壽衣還當模特

95後姑娘任賽男做壽衣模特。（取材自天下網商）

殯葬業對一般人來說是很忌諱的職業，但對一位95後女孩任賽男而言，在淘寶上賣壽衣、當壽衣模特是很以意義的工作，雖然媽媽勸她辭職，但任賽男認為，「總要有人站出來，為人們和世界的告別做一點事情」。

天下網商報導，任賽男的工作是向人們展示壽衣，她說自己剛開始也不敢看、更不敢穿壽衣，會想「年輕女孩穿上會不會不吉利？」但一個陌生人改變了她。

任賽男回憶，有一對夫妻來淘寶店諮詢，他們的女兒29歲不幸罹癌，「想要一件年輕一點的壽衣」。後來有一天，任賽男收到一張照片，照片中，年輕女孩面色憔悴，穿著這套壽衣，向著鏡頭平和地微笑。老夫妻向任賽男道謝，「謝謝小姑娘，女兒很喜歡，我們雖然悲傷，但也有了一絲安慰」。

還有一次，一位客戶打電話給她，「可以加急嗎？」原來，對方下單了一套壽衣還沒到，親人已經去世了，對方急哭了，「媽媽就喜歡這一款」。第二天一早，任賽男找到快遞小哥，協調當天送達。過了幾天，她收到了一通感謝電話，「除了一直說謝謝，沒有別的詞，雖然只是一件小事，但真的心頭一暖」。

雖然作為一名壽衣模特，任賽男也不可避免地遇到了異樣的看待，但她在網上發的試穿照片、視頻，包括直播中，評論都是正面的，「模特界的泥石流」「殯葬從業者的最高境界」，還有網友稱她為現實版「入殮師」。