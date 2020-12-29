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遊客過度投餵 西湖鴛鴦撐死 網友咒：抓鴛鴦，一輩子單身

中國新聞組／北京29日電
遊客在西湖邊投餵。（視頻截圖）
遊客在西湖邊投餵。（視頻截圖）

杭州西湖風景優美，湖中棲息著大量野鴨、天鵝、鴛鴦等鳥類，因此成為遊客投餵點的網紅地，卻造成鴛鴦被撐死的狀況，甚至有人直接上手抓住鴛鴦進行餵食，數量較去年銳減76隻，目前只有260隻。

北晚新視覺報導，鴛鴦是西湖邊的四大冬候鳥之一，國家二級保護動物。每年冬天，它們從北方飛來杭州過冬；春天再飛回北方繁殖。隨著杭州氣候環境越來越好，食物豐富，不少鴛鴦也從候鳥變成了留鳥，在浙江杭州西湖湖濱三公園一帶，常常聚集百隻以上的鴛鴦。

不少鴛鴦從北方來到西湖，在這裡度過漫長的冬季。（中新社資料照片）
不少鴛鴦從北方來到西湖，在這裡度過漫長的冬季。（中新社資料照片）

西湖鴛鴦護衛隊隊員陸建利和景光常年觀察鴛鴦。他們表示，鴛鴦是國家二級保護動物，任意投餵，引來鴛鴦在水中爭搶食物造成碰撞，造成很大的傷害，同時也會給西湖的水質和環境造成污染，破壞西湖自然美景。

報導說，有的遊客不只投餵鴛，甚至還有抓鴛鴦，西湖鴛鴦護衛隊隊員就曾在西湖拍下一女子亂抓西湖鴛鴦不文明一幕，視頻在網上發布後引發熱議。有網友就咒罵：「抓鴛鴦的，一輩子單身。」

浙江野鳥會副理事長程國龍表示，目前沒有相關法律對投餵鴛鴦的行為作出明確的界定，只有通過勸導，循序漸進地呼籲遊客不餵食。

「投餵鴛鴦，會使得鴛鴦的野性減退。此外，鴛鴦經常被餵食後，自行尋找食物的能力會下降，一旦缺乏食物，就難以繼續生存。」程國龍說。

西湖鴛鴦護衛隊呼籲相關部門積極採取措施，加強宣傳，勸阻不文明行為的發生。

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