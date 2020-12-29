超生10年後 被罰266萬 網怒：自己養的孩子 為何繳錢

面對不斷下降的出生率，官方近年放寬生育限制，包括中央文件中不再提及「計劃生育」的字眼。（路透資料照片）

四川資陽市安岳縣拱橋鄉農民劉某華，從1990年代起與妻子相繼生了8個孩子，直至去年3月，在第8個孩子出生10年後，當地衛健局對超生行為作出三份「社會撫養費徵收決定書」，合計徵收金額高達266萬元，由於家庭經濟困難無法支付，當地衛健局於今年8月向法院申請強制執行。

劉某華與妻子常年在家務農，經濟狀況較差，加上不斷生育孩子帶來的生活重壓，一直無力繳納社會撫養費。他近幾年外出開挖掘機，家中經濟條件才稍微緩和。劉某華最大的孩子已經成家，但還有好幾個孩子在讀書，最小的才讀小學。

安岳縣拱橋鄉計生辦負責人表示，案件已拖延數年，三任計生辦主任和一位分管領導曾因此受過處分，雖然巨額罰款對劉某華確實有困難，但他涉嫌違法，計生辦不能不處理。

「界面新聞」披露，2010年，這對夫妻有了第8個孩子。2019年3月，安岳縣衛健局決定對其生育第8孩徵收社會撫養費166萬6560元。而他們此前生育第6孩的行為也被徵收社會撫養費27萬8400元。這意味著，三份「社會撫養費徵收決定書」合計徵收金額高達266萬3040元。

另據搜狐報導，不少人質疑超生罰款怎麼還沒有取消？認為當事人超生發生在10年前，從法律上來說，即便後續生育政策調整，全面取消罰款，這些歷史「違法」案例，也還是有繼續追罰的理由。但超生罰款的徵收，與現在人口政策改革的大趨勢完全背道而馳。

很多網民怒轟：「養大這些孩子政府給錢了嗎？怎麼還社會撫養費？」、「自己養的孩子，憑什麼交社會撫養費，社會撫養費去撫養了誰！」、「計劃生育以及計生部遲早被釘在歷史恥辱柱上」、「計生的厲害是計了人心。現在的願意生的都很少了，還在計劃。這是滅族」、「看看中國 的人口老齡化形勢」。