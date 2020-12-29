我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1930萬例 德州破170萬

加州2藥房獲聯邦資助 供護理機構免費疫苗

超生10年後 被罰266萬 網怒：自己養的孩子 為何繳錢

中國新聞組／北京29日電
面對不斷下降的出生率，官方近年放寬生育限制，包括中央文件中不再提及「計劃生育」的字眼。（路透資料照片）
面對不斷下降的出生率，官方近年放寬生育限制，包括中央文件中不再提及「計劃生育」的字眼。（路透資料照片）

四川資陽市安岳縣拱橋鄉農民劉某華，從1990年代起與妻子相繼生了8個孩子，直至去年3月，在第8個孩子出生10年後，當地衛健局對超生行為作出三份「社會撫養費徵收決定書」，合計徵收金額高達266萬元，由於家庭經濟困難無法支付，當地衛健局於今年8月向法院申請強制執行。

劉某華與妻子常年在家務農，經濟狀況較差，加上不斷生育孩子帶來的生活重壓，一直無力繳納社會撫養費。他近幾年外出開挖掘機，家中經濟條件才稍微緩和。劉某華最大的孩子已經成家，但還有好幾個孩子在讀書，最小的才讀小學。

安岳縣拱橋鄉計生辦負責人表示，案件已拖延數年，三任計生辦主任和一位分管領導曾因此受過處分，雖然巨額罰款對劉某華確實有困難，但他涉嫌違法，計生辦不能不處理。

「界面新聞」披露，2010年，這對夫妻有了第8個孩子。2019年3月，安岳縣衛健局決定對其生育第8孩徵收社會撫養費166萬6560元。而他們此前生育第6孩的行為也被徵收社會撫養費27萬8400元。這意味著，三份「社會撫養費徵收決定書」合計徵收金額高達266萬3040元。

另據搜狐報導，不少人質疑超生罰款怎麼還沒有取消？認為當事人超生發生在10年前，從法律上來說，即便後續生育政策調整，全面取消罰款，這些歷史「違法」案例，也還是有繼續追罰的理由。但超生罰款的徵收，與現在人口政策改革的大趨勢完全背道而馳。

很多網民怒轟：「養大這些孩子政府給錢了嗎？怎麼還社會撫養費？」、「自己養的孩子，憑什麼交社會撫養費，社會撫養費去撫養了誰！」、「計劃生育以及計生部遲早被釘在歷史恥辱柱上」、「計生的厲害是計了人心。現在的願意生的都很少了，還在計劃。這是滅族」、「看看中國的人口老齡化形勢」。

中國

上一則

10港人認罪求輕判 擇日宣判 法院稱「親屬旁聽」遭質疑

下一則

本土疫情升溫 北京、上海取消元旦活動

延伸閱讀

維美整形外科中心 年終大回饋

維美整形外科中心 年終大回饋
四川農民為求子連生7娃 10年後被罰「社會撫養費」71萬

四川農民為求子連生7娃 10年後被罰「社會撫養費」71萬
北京香堂村續拆 畫家范曾沒逃過、住所被夷平

北京香堂村續拆 畫家范曾沒逃過、住所被夷平
鼓勵第三胎？高齡化沉重 社科院籲放寬生育

鼓勵第三胎？高齡化沉重 社科院籲放寬生育

熱門新聞

李女士(左)說，王先生最初給她的印象不是很好。(視頻截圖)

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

2020-12-23 09:00
邱先甫位於金牛區家中的藏品。（取材自紅星新聞）

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

2020-12-26 10:00
男孩將外籍女童打倒在地。（視頻截圖）

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

2020-12-21 10:00
阿里巴巴創辦人馬雲。 美聯社

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

2020-12-28 08:20
王男多提了錢，並以銀行窗口這塊「離櫃概不負責」的牌子為由，表示自己沒必要主動退錢。（取材自瀟湘晨報）

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

2020-12-25 12:00
在一張小紙片上，孫奶奶寫下了她的苦惱。（取材自錢江晚報）

不想被關…91歲老奶奶哭喊要回家 4子女硬是不准養老院放人

2020-12-26 14:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變
葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照

葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照
色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻
研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒

研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒