報導武漢疫情 公民記者張展被判刑4年

中國公民記者張展因為報導武漢疫情被控「尋釁滋事」，28日被法院判4年有期徒刑。（取材自wqw2010.blogspot.com）

中國公民記者張展因在武漢 報導新冠疫情 被控尋釁滋事罪，28日於上海開庭，法院當庭判張展四年有期徒刑。張展律師任全牛對此表示，刑期太重，應會再上訴。而張展獲刑消息也受到國際主流媒體關注。

公開報導顯示，今年37歲的張展畢業於西南財經大學，曾在上海擔任律師，後因參與維權活動被註銷律師執業證。張展因今年2月至武漢報導當地在封城期間狀況，在今年5月14日與友人失聯，之後被上海浦東分局以尋釁滋事的罪名，關進上海浦東新區看守所。她從今年6月起斷斷續續的多次絕食抗議，後來被看守所用鼻胃管強迫灌食，並為防止她拔掉鼻胃管，在腰間用約束帶綁住她的手。

德國之聲報導，在正式開庭前，有多名中國公民遭上海當地警方逮捕，並被帶回上海浦東分局的世界廣場治安派出所。維權律師李大偉表示，自己當時在法庭外要求進去旁聽，但是現場的公安 不允許。李大偉說，目前至少有九人被帶回派出所，且公安不准他們離開。

自由亞洲電台報導，起訴書指控張展在境外社交平台「發布虛假信息」，接受境外媒體採訪。張展雖承認事實，但拒絕認罪。對於指控，張展認為她「沒有編造任何虛假信息」，都是她親自到武漢火車站附近的社區、其他地方的藥店或超市等，當面訪談武漢市民，了解到的一手信息。

據報導，張展的母親在法庭宣判結果後，在法院外放聲大哭。她說，作為母親，看到絕食七個月的女兒骨瘦如柴，坐輪椅出庭，悲痛萬分。「她是面向法官，我們坐在她後面，看不見正臉。基本上她（張展）也沒回答什麼問題。她的頭總是歪著，也沒有精神。人瘦得皮包骨頭了。我看見她擦眼淚了，法官說把罪犯帶下去，然後把她推走了。」

中央社報導，庭審後，任全牛透露，法官口頭判決張展有期徒刑四年，書面的判決書尚未送達，收到判決書後十天內可以上訴，張展應會上訴。

法廣網報導，張展因探訪武漢疫情被判刑消息傳出後，經路透、美聯社、法新社、德新社等多國國家通訊社和各大外媒駐華記者報導，美國、英國、法國、德國、日本等國幾乎所有主流媒體都跟進報導。