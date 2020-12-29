明星「健康寶」外洩 2元就可買楊冪個資

楊冪健康寶個資被外洩。（取材自微博）

北京 為了對抗新冠肺炎推出手機App「健康寶」，近日爆出個資外洩 ，其中還包括藝人明星的資料，而且只要輸入姓名和身分證號就可以查到別人的個資。網路上因此出現有人大量兜售明星的健康寶照片與查詢方法，只需2元（人民幣，下同）就可獲超過50名藝人的健康寶照片。

21世紀經濟報導，負責研發北京「健康寶」的中關村科學城城市大腦股份有限公司（以下簡稱「中科大腦公司」）28日已正在跟進此事。

報導指，疑似王源、王俊凱、易烊千璽、劉昊然、楊冪、鄧倫、蔡徐坤等超過50位明星的「健康寶」照片在網上傳播，涉及北京、廈門、上海等多地核酸檢測 機構，這些信息甚至在相關群組內被出售。

王源（右起）、王俊凱、易烊千璽的「健康寶」照片在網上傳播。（取材自微博）

只要用姓名和身分證號，就可查詢到他人的健康寶信息。（取材自紅星新聞）

據紅星新聞報導，只要用戶在微信中搜索「北京健康寶」小程序，進入「他人核酸檢測結果代查」，再輸入相關姓名與身分證號，即可獲取他人登錄個人信息時的人臉識別照片；若被搜索者做過核酸檢查，亦會顯示其核酸檢查結果與檢測機構、檢測時間。

然而，根據北京市政府官網，代查他人信息功能應該需要通過代查人的人臉識別認證才能成功，疑似出現漏洞。

因此，網路上「代拍」行業（代替粉絲拍攝明星）近日出現了一項新型的「健康寶照片」買賣交易，包括「1元購買健康寶查詢方式」、「1元1000多位藝人身分證號」等；經查證，部分身分證號碼屬實。至於代拍業者是如何獲得明星的身分證號碼？代拍業者稱，他們是跟「上游」購買明星個資，包括身分證號碼、航班、健康寶照片等。

逾千名明星的身分證號等信息僅售1元。（取材自紅星新聞）

代拍業者稱，明星照片買家大部分是粉絲，或管理發布藝人行程和照片的社交媒體帳號的人。

「健康寶」是北京市大數據中心依託北京市防疫相關數據和國家政務服務平台，針對新冠肺炎疫情防控需要推出的小程序。根據北京市政府11月1日的信息，「健康寶」已累積查詢超過17億次。北京市政府稱，所有信息僅保存於北京市政務雲，且僅用於防疫追溯及相關工作，充分保障用戶的隱私安全。