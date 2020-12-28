2歲童腦死捐器官救4孩 母再聽兒「心跳聲」淚崩︰他回來了…

白春愛抱著熊公仔，聽到兒子的心跳聲感動落淚。（視頻截圖）

一名2歲男童因意外腦死，父母忍痛捐贈兒子的器官，最終令四名小朋友獲救，遺愛人間。其中一名2歲半女童獲捐心臟，她的心跳聲錄音裝置在熊公仔中，令離世男童的媽媽再次聽到兒子的「心跳聲」，痛哭表示感覺兒子回來了。

據北京 衛視影片報導，2019年9月11日北京市通州區的一間民房意外倒塌，1歲8個月大的男童滿玉昂在廢墟中被救出，當時已沒有呼吸及心跳，幸運地經過醫護人員30分鐘緊急搶救後，他終於恢復心跳。

可是小玉昂一直處於昏迷狀態，縱使40歲的媽媽白春愛不斷在他耳邊呼喚，他已無法回應。

香港 經濟日報報導，白春愛在39歲生下小玉昂，她說兒子特別乖巧聽話，知道爸媽要上班，平日就乖乖待在鄰居家。小玉昂還有一個讀大學的姊姊，活潑可愛的他是一家人的開心果。不過，他們等不到奇蹟出現。

小玉昂確診腦死，經過20多天的掙扎，44歲爸爸滿春志和白春愛決定盡捐兒子的器官，包括心臟、肝臟、兩個腎臟及兩個眼角膜，不想別的家庭再承受失去子女的痛苦，最終拯救了四個孩子。只是白春愛有一個心願︰我想聽聽我孩子的心跳……。

報導指出，2歲8個月大的女童小詩語患有爆發性心肌炎，惟有心臟移植才能續命，她獲小玉昂捐出心臟。小詩語的33歲媽媽劉麗花，得悉小玉昂的父母想再聽一次兒子的心跳，也答應在女兒順利出院後達成對方的心願。小詩語在手術後3周出院，醫護人員把她的心跳聲錄下來，作為給小玉昂家人的「生命禮物」，他們將錄音裝置在一個啡色的熊公仔內。

白春愛抱著熊公仔，聽到兒子的心跳聲感動落淚，沒想到兒子的心臟在另一個孩子身上跳得非常有勁。白春愛哭著說：「我覺得抱住了孩子，感覺他回來了……。」

報導表示，雖然滿春志心痛失去了自己的孩子，但也為能救活另一個孩子感到高興。小詩語的父母希望能跟他們見面，白春愛急不及待想見面︰「我想抱抱那孩子，想聽聽她的心跳聲。」

雙方見面都哭起來，劉麗花跪謝滿氏夫婦，「非常感謝你們，如果沒有你們，秦詩語真不能活到現在。」白春愛與丈夫對詩語的媽媽說︰「將詩語照顧好，就是對我們最好的寄託。」