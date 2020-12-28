6旬婦跪地哭喊追討百萬… 欠債人：隨她說 反正我沒錢

老婦人跪地哭求債務人還錢。（取材自紫牛新聞）

日前一段浙江義烏老婦跪討百萬債務的視頻在網上流傳，視頻中，老婦手持法院判決書，跪在債務人家樓下討要100多萬元（人民幣 ，下同）欠款，哭得聲嘶力竭，還一度暈倒。債務人洪某承認自己確實欠了債，「隨她說去，反正我沒錢」。

紫牛新聞報導，「我的血汗錢吶，還我的血汗錢吶」，視頻中這名方姓老婦跪在地上不斷哭喊，手中牌子寫到，自己今年66歲，和丈夫都是殘疾人，因為洪某一直不還款，丈夫已被活活氣死，自己也家破人亡。

老婦兒子劉某表示，自己父母與債務人洪某原是朋友，家裡早年開餐館，洪某是常客就熟識了起來，就連洪某弟弟結婚時，還是母親做的媒人。

2009年，洪某要蓋房就找劉家借錢，方女士就好心同意了，以自己的房子為洪某作擔保，簽署了一份抵押協議，就這樣把房子抵押給銀行，貸出了110萬元（約16萬美元 ）給洪某，每年續貸一次，到了2012年又增加到130萬元（約20萬美元）。

起初幾年洪某都能及時歸還，並支付利息。直到2016年，洪某表示一時沒有能力歸還，請求寬限幾年，並主動提出讓自己的弟弟一起提供擔保。2019年，方女士65歲，銀行規定不能再繼續貸款 了，她找洪某要錢，但對方總是以沒錢為由繼續拖。方女士考慮到如果房子被銀行拍賣可能損失更大，於是將自己房產低價賣出，將銀行的貸款還清。

2019年10月，義烏市人民法院判決洪某歸還借款114萬元（約17萬美元）及逾期利息損失給方女士，洪某弟弟承擔連帶清償責任。

對於母親下跪討債的事，劉先生說這實在的走投無路之下的無奈之舉。「當天我陪同母親和另一位債權人一起到洪某家要錢，樓下的房客說洪某在樓上，可通往樓上的門鎖著，我們也上不去。多次討債未果，實在沒有辦法了，我母親情緒崩潰，這才做出了下跪之舉」。

劉先生說，「對方並不是沒錢還，而是想賴帳，他們兄弟還有兩棟五層樓房呢，一層在出租，我們去打聽過，一年的房租就有30多萬元（約4.6萬美元）」。

洪某沒有否認欠錢的事實，但表示之所以不還錢是因為自己沒有償還能力。他說，「我做工程生意失敗了，現在連吃飯的錢都沒有了，哪有錢還債啊」。洪某說，自己確實有房子在出租，但並不是劉先生所說的每年租金有30多萬元。「我是有4間房子，但並不是我一個人的，有5個人共同所有呢，父母、兒子與前妻他們都有份。」

目前，法院對洪某和其弟弟名下的三輛小汽車，已登記查封押。另外，二人與他人共同擁有的兩套房產，已登記查封，因上述兩處房屋系農村宅基地，一時無法處置。