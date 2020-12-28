我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10萬人有100.5例! 加州單日人均新增病例 全美最高

「百人會」創始人楊雪蘭癌逝 享壽85歲

6旬婦跪地哭喊追討百萬… 欠債人：隨她說 反正我沒錢

中國新聞組／上海28日電
老婦人跪地哭求債務人還錢。（取材自紫牛新聞）
老婦人跪地哭求債務人還錢。（取材自紫牛新聞）

日前一段浙江義烏老婦跪討百萬債務的視頻在網上流傳，視頻中，老婦手持法院判決書，跪在債務人家樓下討要100多萬元（人民幣，下同）欠款，哭得聲嘶力竭，還一度暈倒。債務人洪某承認自己確實欠了債，「隨她說去，反正我沒錢」。

紫牛新聞報導，「我的血汗錢吶，還我的血汗錢吶」，視頻中這名方姓老婦跪在地上不斷哭喊，手中牌子寫到，自己今年66歲，和丈夫都是殘疾人，因為洪某一直不還款，丈夫已被活活氣死，自己也家破人亡。

老婦兒子劉某表示，自己父母與債務人洪某原是朋友，家裡早年開餐館，洪某是常客就熟識了起來，就連洪某弟弟結婚時，還是母親做的媒人。

2009年，洪某要蓋房就找劉家借錢，方女士就好心同意了，以自己的房子為洪某作擔保，簽署了一份抵押協議，就這樣把房子抵押給銀行，貸出了110萬元（約16萬美元）給洪某，每年續貸一次，到了2012年又增加到130萬元（約20萬美元）。

起初幾年洪某都能及時歸還，並支付利息。直到2016年，洪某表示一時沒有能力歸還，請求寬限幾年，並主動提出讓自己的弟弟一起提供擔保。2019年，方女士65歲，銀行規定不能再繼續貸款了，她找洪某要錢，但對方總是以沒錢為由繼續拖。方女士考慮到如果房子被銀行拍賣可能損失更大，於是將自己房產低價賣出，將銀行的貸款還清。

2019年10月，義烏市人民法院判決洪某歸還借款114萬元（約17萬美元）及逾期利息損失給方女士，洪某弟弟承擔連帶清償責任。

對於母親下跪討債的事，劉先生說這實在的走投無路之下的無奈之舉。「當天我陪同母親和另一位債權人一起到洪某家要錢，樓下的房客說洪某在樓上，可通往樓上的門鎖著，我們也上不去。多次討債未果，實在沒有辦法了，我母親情緒崩潰，這才做出了下跪之舉」。

劉先生說，「對方並不是沒錢還，而是想賴帳，他們兄弟還有兩棟五層樓房呢，一層在出租，我們去打聽過，一年的房租就有30多萬元（約4.6萬美元）」。

洪某沒有否認欠錢的事實，但表示之所以不還錢是因為自己沒有償還能力。他說，「我做工程生意失敗了，現在連吃飯的錢都沒有了，哪有錢還債啊」。洪某說，自己確實有房子在出租，但並不是劉先生所說的每年租金有30多萬元。「我是有4間房子，但並不是我一個人的，有5個人共同所有呢，父母、兒子與前妻他們都有份。」

目前，法院對洪某和其弟弟名下的三輛小汽車，已登記查封押。另外，二人與他人共同擁有的兩套房產，已登記查封，因上述兩處房屋系農村宅基地，一時無法處置。

老婦人一度昏倒。（取材自紫牛新聞）
老婦人一度昏倒。（取材自紫牛新聞）

美元 貸款 人民幣

上一則

臨危不亂！滬9歲男童「教科書式」救火 整棟大樓無傷亡

下一則

10港人閉門審訊 美駐廣州領事承諾協調8國領事出席

延伸閱讀

印度男滿臉長瘤又失去視力 與妻生下2健康女兒

印度男滿臉長瘤又失去視力 與妻生下2健康女兒
年終回顧╱育兒vs.居家令 媽媽使出渾身解數

年終回顧╱育兒vs.居家令 媽媽使出渾身解數
父母B2延期申請未打指紋 已離境應申請withdraw

父母B2延期申請未打指紋 已離境應申請withdraw
科州父母謊報兒子乘氦氣球飛走 11年後獲特赦

科州父母謊報兒子乘氦氣球飛走 11年後獲特赦

熱門新聞

葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

2020-12-20 13:30
李女士(左)說，王先生最初給她的印象不是很好。(視頻截圖)

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

2020-12-23 09:00
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00
邱先甫位於金牛區家中的藏品。（取材自紅星新聞）

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

2020-12-26 10:00
男孩將外籍女童打倒在地。（視頻截圖）

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

2020-12-21 10:00
浙江一位小伙與體重325斤的女友完婚，光嫁妝就高達3250萬。（視頻截圖）

888萬定存、房產證、金元寶 浙325斤富家女嫁妝3250萬

2020-12-20 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元
太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床
86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周
牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？

牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？
納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認

納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認