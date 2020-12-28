我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

中國新聞組／北京27日電
小趙喝了「石墨生花」拿來摻有迷藥的易拉罐飲料後被性侵的過程，都被車載的一個攝像頭給記錄了下來。（視頻截圖）
小趙喝了「石墨生花」拿來摻有迷藥的易拉罐飲料後被性侵的過程，都被車載的一個攝像頭給記錄了下來。（視頻截圖）

江蘇淮安市漣水縣公安局刑警大隊接獲一名女子報警，聲稱自己遭到了侵害，但言語不清、語無倫次。經查後，發現女子被人下藥迷姦，這整個過程，都被車載攝像頭給記錄了下來。

海峽都市報報導，生於1989年的報警人小趙，丈夫長期在外打工，平日閒來無事，迷上了一款聊天交友軟件。認識一個叫「石墨生花」的胡姓男子，一來二去，聊得還挺投緣。

小趙在家中醒來，發現自己下身赤裸，懷疑被人侵害了而報警。（視頻截圖）
小趙在家中醒來，發現自己下身赤裸，懷疑被人侵害了而報警。（視頻截圖）

聊天資料中，「石墨生花」的年齡寫的是90歲，頭像信息也全是靜物，但寂寞的小趙對此卻並未多想，兩個人在網上僅僅交流了三天時間。有一天，小趙說自己沒吃飯，熱心的「石墨生花」提出要開車前來送飯。小趙第一次見到了「石墨生花」。在車上，「石墨生花」開了一瓶易拉罐飲料遞給小趙，感覺口渴的小趙便喝了起來。喝完飲料後，「石墨生花」隨即放下車窗，示意小趙扔掉了空罐子。

等到「問題飲料」中的藥力生效後，這個男子把副駕駛座位放倒，讓小趙躺在座椅上面，隨後性侵了她，整個過程，都被車載的一個攝像頭給記錄了下來。

報導說，第二天，女子在家中醒來的時候，發現自己下身赤裸，懷疑被人侵害了。於是報警，漣水縣公安局查證後，發現該女子的血液和嘔吐物中，有違禁藥品成分。而服用此類藥最常見症狀就是嗜睡、頭昏、嘔吐、言語不清。

經查，原來是「石墨生花」將其約出，並在自己的商務車裡，讓小趙喝下有迷藥的飲料，趁其昏迷之際性侵，並將整個過程拍攝下了下來。

被性侵的小趙報警後曾在網上為此質問過胡某。而對於小趙的質問，胡某卻拒不承認，並一再聲稱自己沒做什麼。

而這個「石墨生花」胡某，竟然是個兒孫滿堂、實際年齡為51歲的男人。他生意場上失敗後，為排解內心煩惱，迷上了各類聊天軟件，並在誘惑面前沉淪。

胡某落網後，民警在其手機裡，竟然發現了418條胡某與不同女性發生關係的視頻，且每個文件夾都標註了被害人的姓名和所居住小區。被害人年齡不一，小到20歲左右，大到50歲左右。

胡某落網後，警方從胡某的商務車後備廂，搜出了大量不明藥水。

2017年3月20日，漣水縣人民法院以涉嫌強姦罪，依法判處胡某有期徒刑6年。

性侵 公安 手機

上一則

男跳河…摔在冰面動彈不得 網：想死沒那麼容易

延伸閱讀

性侵殺害女大生 兇嫌無悔意只關心會不會被引渡到大馬

性侵殺害女大生 兇嫌無悔意只關心會不會被引渡到大馬
打擊超速駕駛 紐約市府籲州府允攝像頭全天運轉

打擊超速駕駛 紐約市府籲州府允攝像頭全天運轉

懷孕女遭性侵 孩子出生不像老公！偷偷去做親子鑑定…

懷孕女遭性侵 孩子出生不像老公！偷偷去做親子鑑定…
四川84歲翁性侵13歲智障女致懷孕 判處結果出爐…

四川84歲翁性侵13歲智障女致懷孕 判處結果出爐…

熱門新聞

李女士(左)說，王先生最初給她的印象不是很好。(視頻截圖)

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

2020-12-23 09:00
邱先甫位於金牛區家中的藏品。（取材自紅星新聞）

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

2020-12-26 10:00
男孩將外籍女童打倒在地。（視頻截圖）

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

2020-12-21 10:00
王男多提了錢，並以銀行窗口這塊「離櫃概不負責」的牌子為由，表示自己沒必要主動退錢。（取材自瀟湘晨報）

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

2020-12-25 12:00
在一張小紙片上，孫奶奶寫下了她的苦惱。（取材自錢江晚報）

不想被關…91歲老奶奶哭喊要回家 4子女硬是不准養老院放人

2020-12-26 14:00
被稱為「南航英雄機長」的賀中平猝逝，享年59歲。（取材自北京青年報）

南航「英雄機長」猝逝 6年前成功迫降救200多人

2020-12-27 02:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元
太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床
曾預言911的星象大師：2021年災難更多 殭屍稱霸地球

曾預言911的星象大師：2021年災難更多 殭屍稱霸地球
納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認

納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認
田納西聖誕爆炸案才過 紐約帝國大廈又傳炸彈威脅

田納西聖誕爆炸案才過 紐約帝國大廈又傳炸彈威脅