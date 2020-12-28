色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

小趙喝了「石墨生花」拿來摻有迷藥的易拉罐飲料後被性侵的過程，都被車載的一個攝像頭給記錄了下來。（視頻截圖）

江蘇淮安市漣水縣公安 局刑警大隊接獲一名女子報警，聲稱自己遭到了侵害，但言語不清、語無倫次。經查後，發現女子被人下藥迷姦，這整個過程，都被車載攝像頭給記錄了下來。

海峽都市報報導，生於1989年的報警人小趙，丈夫長期在外打工，平日閒來無事，迷上了一款聊天交友軟件。認識一個叫「石墨生花」的胡姓男子，一來二去，聊得還挺投緣。

小趙在家中醒來，發現自己下身赤裸，懷疑被人侵害了而報警。（視頻截圖）

聊天資料中，「石墨生花」的年齡寫的是90歲，頭像信息也全是靜物，但寂寞的小趙對此卻並未多想，兩個人在網上僅僅交流了三天時間。有一天，小趙說自己沒吃飯，熱心的「石墨生花」提出要開車前來送飯。小趙第一次見到了「石墨生花」。在車上，「石墨生花」開了一瓶易拉罐飲料遞給小趙，感覺口渴的小趙便喝了起來。喝完飲料後，「石墨生花」隨即放下車窗，示意小趙扔掉了空罐子。

等到「問題飲料」中的藥力生效後，這個男子把副駕駛座位放倒，讓小趙躺在座椅上面，隨後性侵 了她，整個過程，都被車載的一個攝像頭給記錄了下來。

報導說，第二天，女子在家中醒來的時候，發現自己下身赤裸，懷疑被人侵害了。於是報警，漣水縣公安局查證後，發現該女子的血液和嘔吐物中，有違禁藥品成分。而服用此類藥最常見症狀就是嗜睡、頭昏、嘔吐、言語不清。

經查，原來是「石墨生花」將其約出，並在自己的商務車裡，讓小趙喝下有迷藥的飲料，趁其昏迷之際性侵，並將整個過程拍攝下了下來。

被性侵的小趙報警後曾在網上為此質問過胡某。而對於小趙的質問，胡某卻拒不承認，並一再聲稱自己沒做什麼。

而這個「石墨生花」胡某，竟然是個兒孫滿堂、實際年齡為51歲的男人。他生意場上失敗後，為排解內心煩惱，迷上了各類聊天軟件，並在誘惑面前沉淪。

胡某落網後，民警在其手機 裡，竟然發現了418條胡某與不同女性發生關係的視頻，且每個文件夾都標註了被害人的姓名和所居住小區。被害人年齡不一，小到20歲左右，大到50歲左右。

胡某落網後，警方從胡某的商務車後備廂，搜出了大量不明藥水。

2017年3月20日，漣水縣人民法院以涉嫌強姦罪，依法判處胡某有期徒刑6年。