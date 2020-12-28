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遼寧開原爆隨機砍人 7死7傷

中國新聞組／北京28日電
疑犯當街隨機斬人。（視頻截圖）
疑犯當街隨機斬人。（視頻截圖）

遼寧省開原市昨天發生一起隨機殺人案，一名男子持刀在街頭見人就砍，其後被警察與民眾合力制伏，但已造成7死7傷，傷者包括1名警員，皆已送院救治。目前仍不清楚犯案動機。

事件中死傷枕藉。（視頻截圖）
事件中死傷枕藉。（視頻截圖）

綜合媒體報導，案發於開原市龍新果蔬市場，附近還有小學。昨天早上8時14分，嫌犯身穿黑衣、戴黑帽，持刀沿街見人就捅；一名男子中刀倒地後，他還揮舞著刀子繼續衝向周圍的民眾。

一名警察獲報趕到現場後，疑似掏出手槍指向嫌犯，但並未開槍，反而被嫌犯追著跑，一名民眾持長柄大掃把前來幫助警察，雙方一路追逐到洗浴中心「金普盛浴」門口。最後民眾用大掃把攻擊嫌犯頭部，警察趁機將楊某壓倒在地，第二名警察趕來支援，合力制伏嫌犯。

（視頻截圖）
（視頻截圖）

疑犯與警方在洗浴中心對面對峙。（視頻截圖）
疑犯與警方在洗浴中心對面對峙。（視頻截圖）

警方與嫌疑人肉膊。（視頻截圖）
警方與嫌疑人肉膊。（視頻截圖）

來源：鳳凰衛視

目擊者表示，死傷者都是成年人。據遼寧開原市公安局網上發布的聲明，嫌兇「楊某峰」已經被抓捕歸案，案件正在進一步偵辦中。

報導指，根據當地市民與網上消息，楊某峰今年60多歲，疑似為精神病患者，「不大正常，兩年前還打過人」。當地律師界知情人表示，楊某峰在前年曾因糾紛打傷他人，隨後是他妹妹替他賠償，獲得諒解後，判了緩刑。

警察 公安

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