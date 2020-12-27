我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

疫苗接種然後呢？效用副作用不明 大家問號仍沒少

毒殺游族董座 兇嫌買100份「慢性毒藥」持續投毒

中國新聞組／北京27日電
許垚。（取材自快科技）
許垚。（取材自快科技）

自帶「80後溫商」、「中國遊戲圈第二代代表人物」「68億身價富豪」光環的林奇，以悲慘的方式畫上人生句號，讓很多人感到難過。被指有重大作案嫌疑、已被刑拘的許垚是林奇同事，被指因職位與薪資調整動了邪念，對林奇產生了不滿，便從國外購入100多種慢性毒藥，持續投毒。

事發後，有法律界人士匿名向媒體爆料，自己與許垚相識，還曾一起喝茶。如果真是他投毒，「想起來後背發涼」。

和訊網報導，游族網絡2018年重新組建了新公司「三體宇宙」專注於幻想類IP開發和運營，成為《三體》小說系列全球版權方。與此同時，與林奇同歲的許垚出現在人們的視野中。據了解，許垚在游族拿下《三體》版權的過程中扮演了關鍵角色。

在許垚加入游族後，他和林奇之間曾經有過一段密切合作期。但不知何時，雙方開始漸生嫌隙。許垚是在2017年5月起任職於游族網絡。2019年1月，許垚從游族網絡辭職，目前並不屬於上市公司主體。有知情人士透露，許垚入職游族網絡前的年薪高達2000萬元。

外界盛傳許垚給林奇投毒是因職位調整產生了不滿，投毒的可能原因包括：對職位被架空不滿、對應得利益不滿、林奇讓其對虧損擔責等。

此外，許垚「投毒」方式也並非坊間傳聞的陳年普洱，而是通過藥物。三言財經報導指出，許垚從國外購入一共100多份慢性毒藥，採用持續投毒的方式下手，目前這些毒藥已經將近投完。

另一方面，公司數日來聲明從稱「林奇各項體徵穩定」到宣布逝世，「未盡到信息披露義務」的質疑愈演愈烈，淨利潤大幅下滑的危機也已是無法忽視的問題，相較2020年初，游族網絡市值已下降超過四成。

鳳凰財經報導指出，董事長林奇中毒一周後才發公告，公司涉嫌虛假陳述。微妙的發聲時間點，加重了大眾對公司「信息披露不及時」的懷疑。有質疑者認為，遊族網絡的做法是為了穩定股價

中國 股價 小說

上一則

游族董座「心跳驟停」 醫：症狀與河豚毒素很像

延伸閱讀

被下毒? 游族網絡董事長林奇搶救無效病逝 年僅39歲

被下毒? 游族網絡董事長林奇搶救無效病逝 年僅39歲
游族網絡投毒疑雲 三體宇宙開發傳為導火索

游族網絡投毒疑雲 三體宇宙開發傳為導火索
「三體」影集恐生變 中國游族董座林奇捲內鬥遭毒死

「三體」影集恐生變 中國游族董座林奇捲內鬥遭毒死
內鬥？游族網絡董座驚傳被下毒 警：同事涉重嫌

內鬥？游族網絡董座驚傳被下毒 警：同事涉重嫌

熱門新聞

葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

2020-12-20 13:30
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00
李女士(左)說，王先生最初給她的印象不是很好。(視頻截圖)

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

2020-12-23 09:00
邱先甫位於金牛區家中的藏品。（取材自紅星新聞）

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

2020-12-26 10:00
男孩將外籍女童打倒在地。（視頻截圖）

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

2020-12-21 10:00
一名youtuber分享參加包吃住的兩天一夜99元旅遊團，該團有1000多人需一起搭火車前往河南靈寶。 (取材自無修飾的中國)

兩天一夜遊、99元包吃住…他臥底拍回「逃難」片

2020-12-19 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光
In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診
華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事
不想被關…91歲老奶奶哭喊要回家 4子女硬是不准養老院放人

不想被關…91歲老奶奶哭喊要回家 4子女硬是不准養老院放人
缺船+缺貨櫃+碼頭缺工 海運市場明年一樣旺

缺船+缺貨櫃+碼頭缺工 海運市場明年一樣旺