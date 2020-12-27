毒殺游族董座 兇嫌買100份「慢性毒藥」持續投毒

許垚。（取材自快科技）

自帶「80後溫商」、「中國 遊戲圈第二代代表人物」「68億身價富豪」光環的林奇，以悲慘的方式畫上人生句號，讓很多人感到難過。被指有重大作案嫌疑、已被刑拘的許垚是林奇同事，被指因職位與薪資調整動了邪念，對林奇產生了不滿，便從國外購入100多種慢性毒藥，持續投毒。

事發後，有法律界人士匿名向媒體爆料，自己與許垚相識，還曾一起喝茶。如果真是他投毒，「想起來後背發涼」。

和訊網報導，游族網絡2018年重新組建了新公司「三體宇宙」專注於幻想類IP開發和運營，成為《三體》小說 系列全球版權方。與此同時，與林奇同歲的許垚出現在人們的視野中。據了解，許垚在游族拿下《三體》版權的過程中扮演了關鍵角色。

在許垚加入游族後，他和林奇之間曾經有過一段密切合作期。但不知何時，雙方開始漸生嫌隙。許垚是在2017年5月起任職於游族網絡。2019年1月，許垚從游族網絡辭職，目前並不屬於上市公司主體。有知情人士透露，許垚入職游族網絡前的年薪高達2000萬元。

外界盛傳許垚給林奇投毒是因職位調整產生了不滿，投毒的可能原因包括：對職位被架空不滿、對應得利益不滿、林奇讓其對虧損擔責等。

此外，許垚「投毒」方式也並非坊間傳聞的陳年普洱，而是通過藥物。三言財經報導指出，許垚從國外購入一共100多份慢性毒藥，採用持續投毒的方式下手，目前這些毒藥已經將近投完。

另一方面，公司數日來聲明從稱「林奇各項體徵穩定」到宣布逝世，「未盡到信息披露義務」的質疑愈演愈烈，淨利潤大幅下滑的危機也已是無法忽視的問題，相較2020年初，游族網絡市值已下降超過四成。

鳳凰財經報導指出，董事長林奇中毒一周後才發公告，公司涉嫌虛假陳述。微妙的發聲時間點，加重了大眾對公司「信息披露不及時」的懷疑。有質疑者認為，遊族網絡的做法是為了穩定股價 。