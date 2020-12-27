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游族董座「心跳驟停」 醫：症狀與河豚毒素很像

記者林則宏／綜合報導
遊戲公司游族網絡董事長林奇25日晚間過世，享年39歲。（取自游族網絡官網）
遊戲公司游族網絡董事長林奇25日晚間過世，享年39歲。（取自游族網絡官網）

A股上市遊戲公司「游族網絡」董事長林奇傳出遭前董事許垚投毒，經搶救無效已於25日晚間過世，引發社會極大的關注。警方至今尚未公布案情細節，但每日經濟新聞指出，林奇出現症狀前曾吃過藍莓，16日晚間送醫後，呼吸和心跳很快就停止，懷疑中了河豚毒素。

12月25日晚間，游族網絡總部大樓外。（取材自環球人物雜誌）
12月25日晚間，游族網絡總部大樓外。（取材自環球人物雜誌）

每日經濟新聞指出，林奇16日18時15分左右，在兩人陪同下前往上海一家「貴族醫院」就醫。報導引述院方說法指出，林奇當時還可以自行走路，但走得不穩，表情很痛苦，臨床上稱之為「急性病面容」。

醫院急診科醫生立即對林奇採取急救措施，但林奇的情況隨後就快速惡化，呼吸和心跳驟停，經過搶救後心跳恢復，送往加護病房。這家醫院一名醫生稱，「經過氣管插管和心肺復甦等搶救措施，搶救了過來」。

根據林奇的年齡和其當時的臨床表現，院方一開始很難判斷出他是中毒。「他很年輕，當時排除了腦梗（中風）、胰腺炎等急性發作的病症，而且當時的時間點也不太可能是酒精中毒」。

在搶救過程中，由於林奇瞳孔放大，醫生懷疑有顱內問題，馬上為其進行電腦斷層（CT）檢查。「CT上看，腦內沒有出血，有CT腦幹水腫表現。」

當晚，林奇就被轉入上海另一家公立三甲醫院救治，但隔天醫生就判斷林奇已經腦死。

來源：央視

早前曾有傳聞稱，林奇是在喝了普洱茶後中毒，但每日經濟新聞指出，林奇在出現症狀前曾吃過藍莓，但目前不能判斷毒物是否被置於藍莓之中。報導引述林奇就醫的醫生透露，根據林奇最初症狀和後續病情的迅速發展來看，「林奇更像是中了河豚毒素」。

中風

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