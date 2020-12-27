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刑責降低至12歲 大連10女童命案家屬：將重交材料

中國新聞組／北京27日電
王某母親祭奠女兒。（取材自紅星新聞）
王某母親祭奠女兒。（取材自紅星新聞）

刑法修正案（十一）規定在特殊情形下，12歲以上的刑事犯罪者皆須負起刑事責任。去年大連命案受害者10歲女童的家屬獲知消息後說「高興到不知道該說什麼」，並表示會把修法當作新的材料遞交法院。

紅星新聞報導，女兒遭到13歲男童殺害的賀女士獲知修法消息後，一度沉默了很久，她表示，女兒遇害一年多了，家人一直在堅持著呼籲降低刑責最低年齡，現在終於等到了這一天，「我太高興了」。

賀女士表示，看到自己的努力終於有了結果，她不僅為了自己的女兒開心，也為其他受害家屬感到開心，「以後再有這些低齡的人（有犯罪傾向），這條法案將對他們這樣的人群起到震懾作用」。

來源：看見

賀女士也說，會跟律師溝通，把這個法案作為新的材料遞交，「希望這條新的法案能用在殺害我女兒的兇手的量刑上」，此前，13歲兇手僅被判處收容教養3年，無法接受。

2019年10月20日，大連13歲男孩蔡某某在家中將10歲女孩王某殺害，並拋屍灌木叢。因犯罪嫌疑人蔡某某未到法定刑事責任年齡，警方對蔡某某實施收容教養，期限為3年。隨後，遇害女孩家屬對蔡某某及其父母提起民事訴訟。

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