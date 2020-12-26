北京女大生「15萬賣卵買iPhone」 還想賣第2次

中介在朋友圈發布類似招募信息。（取材自鳳凰網）

中國 賣卵黑市猖獗，許多女大生為了賺外快，決定當非法「卵妹」出賣自己的卵子。有名就讀北京 一所211高校附屬的獨立學院的18歲女大生就靠賣卵賺得人民幣 15萬元（約2.2萬美元），中介透露，「卵妹」身價跟身材、顏值和學歷掛鉤，價格從人民幣5萬到15萬不等。

鳳凰網報導，即使中國法規禁止任何形式買賣精子、卵子和胚胎，亦禁止各種代孕行為，但地下代孕卻仍有龐大市場，像這樣賣卵的女孩被稱為「卵妹」，中介叫她們「捐卵志願者」。

18歲的大一女生林穎（化名）就讀北京一所211高校附屬的獨立學院，雖然家人每月給她3500元生活費，林穎卻總是不夠花，無意中看到有人在社交平台上討論賣卵一次就能賺幾萬塊，讓她決定冒險成為「卵妹」賺外快。

據報導，中介看她年輕、漂亮、學歷高，開出了15萬元的高價「補償金」，並給她一份假病歷向校方請假；林穎逃課去另外一個城市住了半個月，其中連續12天，有人給她注射了促排卵針。

林穎用賣卵的錢，買了一部蘋果iPhone 12 pro手機和一台蘋果筆記本，又添置1萬多元的衣物及化妝品，剩餘的錢存進了銀行卡。

直到離開，中介也沒告知林穎可能存在的身體風險，但林穎並不關心，她甚至向中介打聽，想繼續賣卵要等多久？對方說「半年」。

報導指出，北京一名中介透露，「卵妹」一般在18歲至27歲之間，要想得到更多錢，身材好、顏值高是必要的前提條件。超過28歲的「卵妹」，幾乎沒有客戶選擇。依照現在行情，大專學歷的「卵妹」卵子價格在5萬-8萬元之間，本科是10萬元-15萬元，211或985院校的「卵妹」起步價在15萬元，藝考生和成人教育除外。

不過黑市賣卵風險高，醫療界知名的「蛋殼研究院」曾聯合「微醫貝聯輔助生殖研究院」發布研究報告，指出代孕行業存在嚴重的促排卵藥物濫用現象，「促排卵藥物屬於處方藥，必須在醫師指導下使用，自行使用或不正確使用將會導致多胎妊娠、誘發卵巢腫大，嚴重的則可能導致血栓、肝腎功能損害，甚至危及生命。」