武漢男買53平米房 近半是公攤面積 嘆：蝸居中的蝸居

蔣先生買的人生第一套房子，公攤面積占建築面積40%多，他直呼後悔。(視頻截圖)

商住公寓變成辦公樓、53平米的房子公攤面積20平米……，31歲的武漢 蔣先生沒想到自己買的人生第一套房子，公攤面積占建築面積40%多，竟然把自己給套住了，他直呼後悔。

梨視頻報導，蔣先生說，「開發商給我們承諾的是一個商住公寓，錢已經給他了，合同上赫然寫著商辦。後悔，必須後悔！」

蔣先生的房子是武漢綠地悅瀾灣，在2018年1月份購入的，房子延期交付了好幾個月，2020年5月他才正式收房。沒想到，收房後卻套內面積嚴重縮水，公攤超過了40%，而開發商承諾的共享區域至今還是毛坯。

報導說，蔣先生一家三口只能硬著頭皮住進去。他和妻子住下舖，孩子住上鋪。有父母來了就只能住沙發。他自嘲，這真是蝸居中的蝸居了。

蔣先生說，購房合同上建築面積是53.81平方米，套內的面積是36.36平方米。沒想到實際測量之後套內面積只有31.97平方米，為了維權，他們組成了業主群，把證據編寫成冊，足足有161頁。

31歲的蔣先生現在處於失業狀態，專心在家看書準備考研。每個月3200多元的房貸和每平米5元的物業費，讓他壓力巨大。

買房後，原以為人生能就此安定，沒想到最後是這個樣子。蔣先生頗感無奈的說，「把我給套住了。」