我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診破8000萬

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

不想被關…91歲老奶奶哭喊要回家 4子女硬是不准養老院放人

中國新聞組／上海26日電
在一張小紙片上，孫奶奶寫下了她的苦惱。（取材自錢江晚報）
在一張小紙片上，孫奶奶寫下了她的苦惱。（取材自錢江晚報）

上海的孫奶奶今年91歲，有三個兒子和一個女兒，享受離休幹部待遇，還被頒發過「新中國成立70周年」紀念章，但現在卻被迫待在養老院，有家歸不得。孫奶奶看見媒體來訪，立馬提出了幫她回家的請求，她還拿出兩個小瓶子，裡面都是她平時攢下來的安眠藥。她說，她甚至苦悶得想要尋短見。

錢江晚報報導，多年前老伴去世後，孫奶奶獨自居住在兩室一廳的老家。2015年，老人在家不慎摔倒受傷，隨後被送到醫院救治，出院後就被子女送進了養老院。幾個月後，孫奶奶的身體完全康復，她向子女們提出回家居住，沒想到卻遭到了子女們的反對。子女們更跟養老院簽了協議，沒有他們的同意，養老院不得讓孫奶奶出去。

孫奶奶表示，自己具備生活自理能力，可以獨自洗漱、吃飯和整理衣物。自己想回家，不想像個犯人似的待在養老院。但子女卻不同意，雖然老人在養老院每天垂頭喪氣，整日哭訴想要回家，甚至有自殺的念頭，但子女們從頭到尾不為所動。子女們的理由是：養老院更能保障老人的安。「哪有24小時值班醫生，萬一發生情況，可以第一時間採取急救措施，還會呼叫120救護車，陪同一起去醫院。」兒女們說：「我媽媽現在這個狀況不是很合適回家，如果她獨自住在家裡，我們是絕對不放心的。」

孫奶奶認為，生命誠可貴，但如此行屍走肉般地活著，失去了自由其實更為痛苦。何況，在她看來，摔跤的老人太多了，在這裡自己也照樣摔跤。為了回家，孫奶奶5年來四處求援，找過社區居委會、法院、司法局，但都無法如願。

後援律師范曉峰對此事提出他的看法，范曉峰表示，民法對民事主體沒有年齡限制，高齡老人的意願受法律保護，孫奶奶在法律上完全可以自由走出養老院。基於這一法律原則，養老院與老人子女簽署不允許老人外出的協議，涉嫌侵犯了老人的權利。因此，孫奶奶此前想狀告子女的訴訟方向錯了，應該狀告養老院，要求其放行。

但還有個問題擺在這裡，那就是高齡老人打官司談何容易！孫奶奶的身分證、銀行卡和家門鑰匙都掌握在她的子女們手中，老人身邊沒有手機，也沒有錢，財產情況自己都不知道，就算老人真的想請律師打官司，也困難重重。

養老院 中國 手機

上一則

疫情擋路！中國學者一家老少被困澳洲近1年… 搬了家5次

延伸閱讀

華醫聖誕前夕打新冠疫苗：最好的禮物

華醫聖誕前夕打新冠疫苗：最好的禮物
上州養老院群聚感染 至少17死

上州養老院群聚感染 至少17死
超好心！ 英國公車司機繞道 送迷路女子探望媽媽

超好心！ 英國公車司機繞道 送迷路女子探望媽媽
紐約上州養老院爆群聚式感染 至少17人死亡

紐約上州養老院爆群聚式感染 至少17人死亡

熱門新聞

葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

2020-12-20 13:30
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00
李女士(左)說，王先生最初給她的印象不是很好。(視頻截圖)

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

2020-12-23 09:00
男孩將外籍女童打倒在地。（視頻截圖）

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

2020-12-21 10:00
一名youtuber分享參加包吃住的兩天一夜99元旅遊團，該團有1000多人需一起搭火車前往河南靈寶。 (取材自無修飾的中國)

兩天一夜遊、99元包吃住…他臥底拍回「逃難」片

2020-12-19 12:00
浙江一位小伙與體重325斤的女友完婚，光嫁妝就高達3250萬。（視頻截圖）

888萬定存、房產證、金元寶 浙325斤富家女嫁妝3250萬

2020-12-20 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了
川普再籲發2000元 批錯在中國

川普再籲發2000元 批錯在中國
接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！
南加華人區「五星級」療養院一度疫情嚴重 42人死亡

南加華人區「五星級」療養院一度疫情嚴重 42人死亡
80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因