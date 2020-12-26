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不是親生也能變親生… 廣東華醫大司法鑑定中心造假被撤銷登記

中國新聞組／北京26日電
廣東華醫大司法鑑定中心。（取材自新京報）
廣東華醫大司法鑑定中心。（取材自新京報）

廣東華醫大司法鑑定中心日前被踢爆在親子鑑定中造假，經廣州市司法局調查後，給予最嚴厲的「撤銷登記」行政處罰。

新京報此前報導，「司法黃牛」通過調換血樣的方式，幫助原本並無血緣關係的父子，做出「親生關係」的司法鑑定報導，從而使當事人通過非法途徑抱養的嬰兒被「洗白」身分。

報導說，這些黃牛瞄準社群裡的非法領養者，代辦親子鑑定，幫領養的嬰兒落戶，並收取少則八千、多則數萬元的費用。

一名代辦人員稱，他可根據委託人需求，辦理全國多地的司法鑑定意見書，通過調換血樣，拿到想要的鑑定結果。他自稱和正規鑑定機構「合作」，當事人不需到場，甚至不用提供血樣，也能拿到鑑定報告。「不管是不是親生的，都能幫你做成親生的。」

報導刊發後，廣州市司法局成立調查組介入調查，對全市鑑定機構開展為期3個月的專項整治活動。

據廣州市司法局通報顯示，華醫大司法鑑定中心嚴重違反司法鑑定程序，根據行政處罰法等有關法律規章的規定，依法給予最嚴厲的行政處罰，對該中心作出撤銷登記的處罰決定，至於涉嫌犯罪的相關人員，正在進一步偵辦中。

廣州市司法局工作人員表示，針對親子鑑定行業鑑定人不實際參與採樣的問題，該局於11月1日上線「親子鑑定全閉環監控與存證」微信小程序。該程序可對鑑定人、工作人員、被鑑定人進行人臉識別，以核驗其身分，自動定位記錄，封堵鑑定人不實際參與採樣、被鑑定人不嚴格核驗身分等漏洞，確保親子鑑定意見的可靠性。

來源：youtube

為進一步規範親子鑑定工作，廣東省司法局發布「關於進一步規範我省親子鑑定工作的通知（徵求意見稿）」。

「意見稿」中明確了嚴禁司法鑑定機構通過郵寄、快遞、當事人自行送檢等方式，獲取親子鑑定的鑑定材料，嚴禁委託其他鑑定機構或其他單位、個人代為提取鑑定材料等，並要求鑑定機構應設置專門的採樣室，安裝監控錄像對採樣過程全程錄像。

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