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游族網絡投毒疑雲 三體宇宙開發傳為導火索

中國新聞組／北京26日電
游族網絡今年先後拿下長篇科幻小說「三體」的遊戲開發權，並與Netflix合作開發英文系列劇集。圖為作者劉慈欣的科幻小說「三體」。（取材自豆瓣）
游族網絡今年先後拿下長篇科幻小說「三體」的遊戲開發權，並與Netflix合作開發英文系列劇集。圖為作者劉慈欣的科幻小說「三體」。（取材自豆瓣）

「游族網絡」創辦人兼董事長林奇死亡，有網民爆料稱是三體宇宙CEO許垚涉嫌毒死了他。儘管這項傳言未獲證實，但綜合媒體報導，若許垚真是兇手，那麼行凶原因與三體脫不了關係；有報導猜測，許垚在三體開發中自認勞苦功高，卻未獲得林奇重視，進而引發衝突，成為投毒事件的導火索。

三言財經報導，林奇對三體一直寄予厚望，但三體的版權之路波折不斷。許垚加入後接手三體全版權的收購、談判。2018年12月，許垚受命創立三體宇宙，並推進開發三體IP。許垚後來離開游族，擔任三體宇宙CEO，但目前三體宇宙仍由林奇擔任董事長。

報導說，許垚可說是一手促成了對三體全版權的收購，隨後其負責了其IP的開發。除了與Netflix的合作，去年6月三體宇宙還和B站共同開發三體動畫番劇，近日三體的電視劇也已殺青。而網劇沒能賣個好價錢，使游族面對的資金壓力不小，是否因此引發兩人衝突，目前不得而知。

報導引述有傳聞稱，由於許垚投資失敗，虧了上市公司20億元人民幣(約3億美元)，林奇逼他還債。而林奇套現的部分資金也可能用到了三體宇宙，因而引發利益衝突。

許垚曾在採訪中說，「當我們法律人參與到項目中的時候，常常也是這個項目最低谷和棘手的時候，而我們法律人，就是要來救火，要來破局，要有勇氣成為那個change maker」。報導分析，這段話透露許垚自認為是三體版權的救火隊長，是否因為後來被邊緣化，激化了他與林奇之間的矛盾，尚未獲證實。而許垚是三體宇宙CEO，卻不是股東，這也確實憋屈。

報導並說，另一方面，林奇似乎刻意在去除許垚與三體的聯繫，例如在晚點LatePost最近的一篇關於三體的文章裡，全文講述了三體版權的故事，卻通篇未提及許垚。

值得玩味的是，文章最後，林奇被問到這幾年心中一直關於自己的疑問是什麼時，林奇回答說「你很怕臨死之前想的是：我怎麼把『三體』給搞毀了？以前做不好『三體』還有各種客觀因素，今天我要一個人面對這個問題，我要一個人承擔這個責任」。

紅星新聞報導，今年9月，許垚曾以三體宇宙CEO的身分亮相，但11月已無許垚的身影，取而代之的是林奇對三體開發「一個人承擔這個責任」的期許。業內人士說，「 三體這個項目，就像紅顏禍水，太好了，美人多難 」。

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