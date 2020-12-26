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好心辦壞事!男團R1SE成員夏之光平安夜放生烏龜 網：100%凍死

中國新聞組／北京26日電
夏之光平安夜放生巴西龜，引起爭議。(取材自維基百科)
夏之光平安夜放生巴西龜，引起爭議。(取材自維基百科)

平安夜放生烏龜為大家祈求平安，藝人夏之光這回可能「好心辦壞事」了。有網友表示，這個季節放生100%凍死。此事隨後引發熱議，夏之光發文道歉。

來源：YouTube

觀察者網報導，男團R1SE成員夏之光24日在社交平台分享自己「平安夜的儀式感」——放生了奶奶養了很多年的小烏龜，祝願大家都平平安安。

他本以為「善舉」會感動網友，但沒想到，被水生物專家博主和科普博主指出，他放生的是巴西龜，可能會帶來物種入侵的危害。

此事隨後引發熱議，夏之光發文道歉，但堅稱放生的是「本地龜」。從夏之光分享的放生圖中可以看出，龜的吻鈍頭頸部有黃綠相間的縱紋，背甲翠綠色，腹甲平坦、淡黃色，依稀可見規則排列的黑色圓環紋，與被列入「外來物種名錄」的巴西紅耳龜（最常見的所謂「巴西龜」）外形特徵十分相似。

遭質疑放生的是巴西龜後，24日下午，夏之光刪除了爭議動態，並在微博發文回應稱：「問了奶奶和家人，這是奶奶養的本地龜不是巴西龜。還是祝大家平安夜快樂，以後更加小心。」

但不少網友並不買賬，隨後，微博粉絲超過666萬的科普大V、中國漁業協會原生水生物及水域生態專業委員會主任委員周卓誠也下場轉發認證，夏之光放生的是巴西龜，「但這個季節放生100%凍死」。

隨著事件進一步發酵，夏之光在微博發文道歉稱：「本意是好心，沒想到可能辦了壞事。跟大家說聲抱歉，以後會更加謹慎，了解好所有事情，對不起。」

夏之光放生的龜。(取材自微博)
夏之光放生的龜。(取材自微博)
夏之光放生的龜。(取材自微博)
夏之光放生的龜。(取材自微博)

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