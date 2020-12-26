被下毒? 游族網絡董事長林奇搶救無效病逝 年僅39歲

林奇疑似遭到投毒病逝。（取材自錢江晚報）

A股上市遊戲商「游族網絡」創辦人兼董事長林奇日前住院，傳出因內鬥，遭公司內高層主管下毒；公司25日公告，林奇「因病救治無效於2020年12月25日逝世身亡」，年僅39歲。

來源：YouTube

綜合媒體報導，游族網絡官方公眾號25日發聲明「再見少年」稱：「你，看透不美好仍相信美好，見過不善良卻依舊善良。我們，會在一起，繼續善良，繼續相信美好，繼續和一切不善良戰鬥。」

林奇創辦「游族網絡」，2014年上市。2020年，林奇以68億人民幣 (約10.3億美元 )身家，名列「胡潤80後白手起家富豪榜」第31名。員工對於林奇的去世表示不捨，「我願意把我所有的科技，去換取和蘇格拉底相處的一個下午。『少年們，再見。』」25日晚8時39分，林奇的帳號在一個2000多人的遊族員工群裡面發布了這樣一條消息。

員工劉莉表示林奇給她的感覺是大方，「我記得2017年的年會，他給少年三國志項目組當場發了3000萬元的年終獎，還給當時的中國地區市場發行老大送了卡地亞手表。」劉莉說，一般公司年會結束，林奇還會給各個工作室的年會群發大額紅包。

林奇的去世頗為蹊蹺。上海市公安 局官方微博23日發布通報稱，17日下午5時許，警方接到報警稱，某醫院在診療時發現病患林某（男，39歲）疑似中毒。接報後，警方立即開展偵查。經現場勘查和調查走訪，發現林某的同事許某（男，39歲）有重大作案嫌疑。目前，許某已被警方依法刑事拘留，相關偵查工作正在進一步開展中。

據了解，上述警方通報中涉事的兩人被指是林奇及許垚。據公開資料得知，許垚出生於1981年，2017年5月加入游族，2018年2月起擔任董事。2019年1月因個人原因申請辭任董事。網上傳言指出，許被任命為三體宇宙的執行長，林奇顧念舊情沒把他裁員而是減薪，但許仍不滿，疑產生報復心理而下毒。

另有傳言指許已招認犯案，警方已派員進駐游族網絡調查。先前有人爆料，指兇嫌是在林奇喝的陳年普洱中下毒。不過另有消息則說，他並非在茶中下毒，而是使用藥物。

公司方面先是表示網上消息是謠言，指林奇係住院休養，「後續進展以公告為準」。如今林奇救治無效死亡，內鬥、下毒的猜測更甚囂塵上，外界都在等公司及警方的回應。