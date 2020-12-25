北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」

曾是北大才子的吳謝宇涉嫌弒母。（取材自知乎）

北大高材生吳謝宇涉嫌弒母，作案後謊稱母親謝天琴出國陪同其交流學習，騙取親友錢款共計144萬元予以揮霍，日前在福州市中級人民法院開庭，吳謝宇痛哭認罪，並供述作案細節；稱媽媽謝天琴死前像林黛玉，殺她是「想讓她解脫」。

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綜合媒體報導，吳謝宇從小成績優異，大一時還被評為北大「三好」學生，不料他從2015年6月開始，多次聲稱自己將赴美留學，母親也會跟著前往，隨後以缺錢為由向親戚借錢，並於隔年2月下手殺了母親，行凶後還將屍體用塑料布層層包裹，再放入大量活性碳吸臭，直到2019年才在重慶落網。

吳謝宇受審供稱，自父親去世後，他一直感到心中鬱悶，「父親不在了就沒有家的感覺」。爸爸離去後，沉默寡言的媽媽默默承擔了很多，「好多事不和我說，不讓我操心」。他看了母親的日記和信，感覺母親活得也很累。到了2014年，他上大學期間，心理問題愈發嚴重，總是沉浸在自己的世界中，也因此每周就醫治療。

報導指出，吳謝宇稱，他曾多次產生自殺念頭，有一次在酒店想要跳樓自殺，由於頂樓窗戶封死未能實施；他認為母親也很痛苦，也想求死，因此決定把母親殺死後自殺。他表示，案發當天媽媽生病了不太吃飯，他認為媽媽這種狀態就如《紅樓夢》中即將死亡的林黛玉。

吳謝宇又說，他曾在一本小說 中看到：「愛你愛到極端的時候，你不敢做的事情你不能做的事，我替你解決，我什麼事都給你解決」。這時，於是產生念頭：「不如和我媽一起死，這樣就可以和爸爸在一起了。」於是，他趁母親彎腰脫鞋時，用啞鈴重擊媽媽頭部。至於，事後自己為什麼沒有自殺，他並沒有做過多闡述。

據報導，吳謝宇對檢方指控供認不諱，講述作案過程時，他痛哭悔罪，覺得對不起父母；當時的他太自以為是了，完全活在自我的世界，如果當時有人給予一些及時的開導，或許就不會這麼做。

報導稱，吳謝宇表示他非常後悔，願意認罪，也希望被判重罪，但不想被判死刑；他認為自己還可以勞動，希望將自己的經歷寫出來，讓他人引以為戒。