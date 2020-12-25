浙江男孩無故毆打外國小女孩？新視頻讓案情大翻轉

自稱小男孩母親的網民說，小男孩沒有無故打人，是四個外國小女孩先欺負小男孩並比了中指，男孩忍了很久才選擇衝上前去打人。網上流傳小男孩說了那句「死老外，這是中國的地盤，滾出中國」則是杜撰，原視頻是沒有聲音的。（視頻截圖）

在網路上鬧得沸沸揚揚的浙江金華「男孩毆打外國小女孩」一事，事件最近有了另一個版本，讓事件出現180度大翻轉，原本的受害人成了加害者，而加害者卻成了受害人。

觀察者網報導，「男孩毆打外國小女孩」風波發生於12月18日，浙江金華的網友@安娜小A爆料，自家女兒當天在市區吾悅廣場的蹦床上玩耍時，無故被旁邊的小男孩揍，而且在場的四個外國小女孩都被他打了。@安娜小A稱男孩還辱罵女孩，涉嫌歧視 。而男孩父親不但拒絕道歉，還嗆聲「小孩子打人很正常，不服那你去報警啊」，媒體報導後引發網路熱議。

網友@安娜小A稱男孩父親當時拒絕道歉，還稱「小孩子打人很正常，不服，那你去報警啊」。（視頻截圖）

不料，一位自稱打人男孩母親的網友@小小小六7，12月22日凌晨在微博 上發聲，講述了與網傳視頻不同的事件經過。她指出，事情並非像@安娜小A爆料那樣，小男孩根本沒有無故打人，而是那四個外國小女孩先欺負小男孩的。至於視頻中那句「死老外，這是中國 的地盤，滾出中國」更是杜撰，原視頻是沒有聲音的。有網友也提出疑點，指@安娜小A提供的視頻似乎存在剪輯的痕跡。

自稱打人男孩母親的網友@小小小六7發文稱，小男孩沒有無故打人，是4個外國小女孩先欺負小男孩並比了中指，男孩忍了很久才選擇衝上前去打人。（視頻截圖）

小男孩一度被四個外國女孩追到蹦床的角落，監控死角區域躲了起來。（視頻截圖）

另外，@小小小六7提供了多段現場的監控視頻。視頻顯示，被欺負的不止小男孩一人。在小男孩之前，那幾個外國小女孩就曾多次推搡、拿球砸其他小孩。其中一位外國小女孩還比中指挑釁。而小男孩一度被追到蹦床的角落，監控死角區域躲了起來。之後，男孩原地站了許久，才選擇衝上前去打人。@小小小六7隨後在接受媒體採訪時表示，現場有很多小朋友可以作證，是她們先動手的。她還強調，兒子並沒有說「死老外，這是中國地盤滾出中國」，「不要和老外玩」這句話確實是說過的。

自稱打人男孩母親的網友@小小小六7發文稱，是其中一位外國小女孩先比了中指挑釁。（視頻截圖）

而男孩父親拒絕道歉一事，@小小小六7表示，如果是孩子做錯事，自己會讓孩子道歉，而不是自己替孩子道歉。在被拍下「拒絕道歉」視頻之前，男孩父親並沒有看到監控畫面，說出這樣的話是遭到對方「言語誘導」。@小小小六7表示，對方小孩先罵人，用球砸別的小朋友，自己兒子做法不對，動手打了四個小朋友，這是不好的，但是大人被欺負都有還擊，更何況是個7歲孩子。@小小小六7說自己不要賠償，只想要討回公道。

自稱打人男孩母親的網友@小小小六7發文稱，是其中一位外國小女孩先比了中指挑釁。（視頻截圖）

值得一提的是，在@小小小六站出來之後，原本自稱被打女孩母親的@安娜小A並未回應，而@安娜小A的微博帳號已改名，原貼也被刪除。