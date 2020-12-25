我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

浙江男孩無故毆打外國小女孩？新視頻讓案情大翻轉

中國新聞組／北京25日電
自稱小男孩母親的網民說，小男孩沒有無故打人，是四個外國小女孩先欺負小男孩並比了中指，男孩忍了很久才選擇衝上前去打人。網上流傳小男孩說了那句「死老外，這是中國的地盤，滾出中國」則是杜撰，原視頻是沒有聲音的。（視頻截圖）
自稱小男孩母親的網民說，小男孩沒有無故打人，是四個外國小女孩先欺負小男孩並比了中指，男孩忍了很久才選擇衝上前去打人。網上流傳小男孩說了那句「死老外，這是中國的地盤，滾出中國」則是杜撰，原視頻是沒有聲音的。（視頻截圖）

在網路上鬧得沸沸揚揚的浙江金華「男孩毆打外國小女孩」一事，事件最近有了另一個版本，讓事件出現180度大翻轉，原本的受害人成了加害者，而加害者卻成了受害人。

觀察者網報導，「男孩毆打外國小女孩」風波發生於12月18日，浙江金華的網友@安娜小A爆料，自家女兒當天在市區吾悅廣場的蹦床上玩耍時，無故被旁邊的小男孩揍，而且在場的四個外國小女孩都被他打了。@安娜小A稱男孩還辱罵女孩，涉嫌歧視。而男孩父親不但拒絕道歉，還嗆聲「小孩子打人很正常，不服那你去報警啊」，媒體報導後引發網路熱議。

網友@安娜小A稱男孩父親當時拒絕道歉，還稱「小孩子打人很正常，不服，那你去報警啊...
網友@安娜小A稱男孩父親當時拒絕道歉，還稱「小孩子打人很正常，不服，那你去報警啊」。（視頻截圖）

不料，一位自稱打人男孩母親的網友@小小小六7，12月22日凌晨在微博上發聲，講述了與網傳視頻不同的事件經過。她指出，事情並非像@安娜小A爆料那樣，小男孩根本沒有無故打人，而是那四個外國小女孩先欺負小男孩的。至於視頻中那句「死老外，這是中國的地盤，滾出中國」更是杜撰，原視頻是沒有聲音的。有網友也提出疑點，指@安娜小A提供的視頻似乎存在剪輯的痕跡。

自稱打人男孩母親的網友@小小小六7發文稱，小男孩沒有無故打人，是4個外國小女孩先...
自稱打人男孩母親的網友@小小小六7發文稱，小男孩沒有無故打人，是4個外國小女孩先欺負小男孩並比了中指，男孩忍了很久才選擇衝上前去打人。（視頻截圖）

小男孩一度被四個外國女孩追到蹦床的角落，監控死角區域躲了起來。（視頻截圖）
小男孩一度被四個外國女孩追到蹦床的角落，監控死角區域躲了起來。（視頻截圖）

另外，@小小小六7提供了多段現場的監控視頻。視頻顯示，被欺負的不止小男孩一人。在小男孩之前，那幾個外國小女孩就曾多次推搡、拿球砸其他小孩。其中一位外國小女孩還比中指挑釁。而小男孩一度被追到蹦床的角落，監控死角區域躲了起來。之後，男孩原地站了許久，才選擇衝上前去打人。@小小小六7隨後在接受媒體採訪時表示，現場有很多小朋友可以作證，是她們先動手的。她還強調，兒子並沒有說「死老外，這是中國地盤滾出中國」，「不要和老外玩」這句話確實是說過的。

自稱打人男孩母親的網友@小小小六7發文稱，是其中一位外國小女孩先比了中指挑釁。（...
自稱打人男孩母親的網友@小小小六7發文稱，是其中一位外國小女孩先比了中指挑釁。（視頻截圖）

而男孩父親拒絕道歉一事，@小小小六7表示，如果是孩子做錯事，自己會讓孩子道歉，而不是自己替孩子道歉。在被拍下「拒絕道歉」視頻之前，男孩父親並沒有看到監控畫面，說出這樣的話是遭到對方「言語誘導」。@小小小六7表示，對方小孩先罵人，用球砸別的小朋友，自己兒子做法不對，動手打了四個小朋友，這是不好的，但是大人被欺負都有還擊，更何況是個7歲孩子。@小小小六7說自己不要賠償，只想要討回公道。

自稱打人男孩母親的網友@小小小六7發文稱，是其中一位外國小女孩先比了中指挑釁。（...
自稱打人男孩母親的網友@小小小六7發文稱，是其中一位外國小女孩先比了中指挑釁。（視頻截圖）

值得一提的是，在@小小小六站出來之後，原本自稱被打女孩母親的@安娜小A並未回應，而@安娜小A的微博帳號已改名，原貼也被刪除。

小男孩一度被四個外國女孩追到蹦床的角落，監控死角區域躲了起來。（視頻截圖）
小男孩一度被四個外國女孩追到蹦床的角落，監控死角區域躲了起來。（視頻截圖）

中國 微博 歧視

上一則

12港人被檢方提公訴 家屬盼能赴深圳聽審

延伸閱讀

平安夜南加近2萬戶停電 憂狂風帶來火災風險

平安夜南加近2萬戶停電 憂狂風帶來火災風險
從拓荒到多元──加拿大英詩簡述（下）

從拓荒到多元──加拿大英詩簡述（下）
柯林縣逾80年安娜教堂 付之一炬

柯林縣逾80年安娜教堂 付之一炬
塔吉克的火雞（三）

塔吉克的火雞（三）

熱門新聞

葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

2020-12-20 13:30
江蘇靖江一女子在街頭將衣服脫光，拿著手機走來走去。(視頻截圖)

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

2020-12-18 10:00
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

2020-12-17 12:00
李女士(左)說，王先生最初給她的印象不是很好。(視頻截圖)

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

2020-12-23 09:00
男孩將外籍女童打倒在地。（視頻截圖）

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

2020-12-21 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票