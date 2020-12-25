我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

慘！長沙大學生翻牆手腕被刺穿 掛門上2小時

中國新聞組╱北京25日電
小新凌晨翻越圍牆時被鐵圍欄刺傷了手腕，掛在兩米多高的門上兩個多小時。（取材自瀟湘晨報）
小新凌晨翻越圍牆時被鐵圍欄刺傷了手腕，掛在兩米多高的門上兩個多小時。（取材自瀟湘晨報）

湖南長沙17歲大學生小新日前由於貪玩，凌晨翻越圍牆時被鐵圍欄刺傷手腕，掛在兩米多高的門上兩個多小時，寒風中又冷又怕，湖南航天醫院的醫護人員一直陪著他，給了他莫大的支持。

瀟湘晨報報導，湖南航天醫院院前急救站日前凌晨零點58分接到警報：一名男子在翻越圍牆大門時，右手手腕部位不小心被大門上的尖端刺穿。在初步了解情況後，當班的急診醫生譚橋梁、護士周敏等人火速趕往現場。

現場，大門口已聚集不少學生，眼看著一名青年趴在兩米多高的鐵門上，手腕被鐵刺戳傷，傷者表情痛苦。據悉，這名學生受傷有一會兒了，周敏趕緊從現場找到一塊長木板抵住男生身下，防止乏力墜落後造成二次損傷，又趕緊讓同學找來衣服給他披上保溫。

譚橋梁爬上梯子觀察傷情發現：尖尖的倒鉤樣鐵器從小伙子右前臂下端刺入，從手腕關節處貫穿，傷口有滲血。譚橋梁判斷絲毫不能移動，需要消防隊員配合解救。

據報導，為了盡快讓小新的情緒穩定下來，譚橋梁爬在梯子上一直握著他的手，不時跟他聊天，緩解緊張氣氛。

之後消防人員鋸鐵圍欄，最終歷時兩個小時，小新被解救下來，送往湖南航天醫院就診。

救護車上，譚橋梁一直沒有放下小新的手，防止二次傷害。

「寒風中的兩個小時，很難熬，但你們給了我最大的支撐。」心有餘悸的小新對醫護人員說。

報導說，凌晨3點42分，在湖南航天醫院小新由急診科轉入創傷骨科。創傷骨科醫生唐思懷表示，鐵刺刺入小新手臂近3小時，疼痛流血，手指末端病人口述麻木，前臂疼痛不能碰。X線診察發現，鐵器位移留存在手臂內，軟組織腫脹、積氣。

「需要立即手術，取出異物，緩解病人痛苦。」麻醉後，醫生小心取出鐵器異物，對傷口進行清創探查，見指肌群中小指屈肌腱斷裂，指深肌群肌腹部分破裂，正中神經挫傷，好在尺橈動脈完好。又進行了縫合，再次清創，手術順利。

尖尖的倒鉤樣鐵器從小新的右前臂下端刺入，從手腕關節處貫穿。（取材自瀟湘晨報）
尖尖的倒鉤樣鐵器從小新的右前臂下端刺入，從手腕關節處貫穿。（取材自瀟湘晨報）

上一則

四川農民為求子連生7娃 10年後被罰「社會撫養費」71萬

下一則

蘇州凶宅賣不出去？ 直播「試睡」後… 溢價近80萬成交

延伸閱讀

湖南戒網癮學校教官 被控打斷學生腿

湖南戒網癮學校教官 被控打斷學生腿
用電量飆升 湖南促「外電入湘」

用電量飆升 湖南促「外電入湘」
疫情缺老師 學校出高額獎金 找大學生代課

疫情缺老師 學校出高額獎金 找大學生代課
湖南警涉貪被查 移送途中離奇亡

湖南警涉貪被查 移送途中離奇亡

熱門新聞

葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

2020-12-20 13:30
江蘇靖江一女子在街頭將衣服脫光，拿著手機走來走去。(視頻截圖)

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

2020-12-18 10:00
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

2020-12-17 12:00
李女士(左)說，王先生最初給她的印象不是很好。(視頻截圖)

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

2020-12-23 09:00
男孩將外籍女童打倒在地。（視頻截圖）

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

2020-12-21 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票