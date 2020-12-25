慘！長沙大學生翻牆手腕被刺穿 掛門上2小時

小新凌晨翻越圍牆時被鐵圍欄刺傷了手腕，掛在兩米多高的門上兩個多小時。（取材自瀟湘晨報）

湖南長沙17歲大學生小新日前由於貪玩，凌晨翻越圍牆時被鐵圍欄刺傷手腕，掛在兩米多高的門上兩個多小時，寒風中又冷又怕，湖南航天醫院的醫護人員一直陪著他，給了他莫大的支持。

瀟湘晨報報導，湖南航天醫院院前急救站日前凌晨零點58分接到警報：一名男子在翻越圍牆大門時，右手手腕部位不小心被大門上的尖端刺穿。在初步了解情況後，當班的急診醫生譚橋梁、護士周敏等人火速趕往現場。

現場，大門口已聚集不少學生，眼看著一名青年趴在兩米多高的鐵門上，手腕被鐵刺戳傷，傷者表情痛苦。據悉，這名學生受傷有一會兒了，周敏趕緊從現場找到一塊長木板抵住男生身下，防止乏力墜落後造成二次損傷，又趕緊讓同學找來衣服給他披上保溫。

譚橋梁爬上梯子觀察傷情發現：尖尖的倒鉤樣鐵器從小伙子右前臂下端刺入，從手腕關節處貫穿，傷口有滲血。譚橋梁判斷絲毫不能移動，需要消防隊員配合解救。

據報導，為了盡快讓小新的情緒穩定下來，譚橋梁爬在梯子上一直握著他的手，不時跟他聊天，緩解緊張氣氛。

之後消防人員鋸鐵圍欄，最終歷時兩個小時，小新被解救下來，送往湖南航天醫院就診。

救護車上，譚橋梁一直沒有放下小新的手，防止二次傷害。

「寒風中的兩個小時，很難熬，但你們給了我最大的支撐。」心有餘悸的小新對醫護人員說。

報導說，凌晨3點42分，在湖南航天醫院小新由急診科轉入創傷骨科。創傷骨科醫生唐思懷表示，鐵刺刺入小新手臂近3小時，疼痛流血，手指末端病人口述麻木，前臂疼痛不能碰。X線診察發現，鐵器位移留存在手臂內，軟組織腫脹、積氣。

「需要立即手術，取出異物，緩解病人痛苦。」麻醉後，醫生小心取出鐵器異物，對傷口進行清創探查，見指肌群中小指屈肌腱斷裂，指深肌群肌腹部分破裂，正中神經挫傷，好在尺橈動脈完好。又進行了縫合，再次清創，手術順利。