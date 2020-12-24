北京香堂村續拆 畫家范曾沒逃過、住所被夷平

知名書畫家范曾位於北京香堂村四區的的中式大院和十餘間房屋夷為平地。（視頻截圖）

北京 市昌平區香堂文化新村兩周前開始被當局強拆，仍在持續中的拆除行動似乎「一視同仁」，連知名人士的房子也被夷為平地，包括多次以詩詞書法讚頌習近平 的知名書畫家范曾在內。

來源：YouTube

自由亞洲電台報導，范曾的鄰居、中國 政法大學教授楊玉聖21日發布了范曾住所被強拆的視頻，隨後在網上廣傳。視頻顯示，范曾位於香堂村四區的一座大型豪華四合院，當天被多台挖掘機和大型機械拆除，而畫面中除拆除人員外，並未見任何居民抗爭。但該視頻被轉發到新浪微博不久，即被下架。

另據中央社報導，與前些年住家被強拆的「低端人口」不同的是，屬高檔住宅的「香堂文化新村」屋主不少人是紅二代，包括中共前領導人陶鑄女兒陶斯亮，共軍已故大將粟裕之女粟惠寧等多人。

一位與范曾有往來的北京文藝界人士說，范曾目前自稱心情還算平靜，但他對當局突然以違建為由強拆香堂村感到不解，希望得到一個「合理說法」。

據了解，82歲的范曾擁有中國美術家協會會員、中國藝術研究院終身研究員、國內多所大學的博士生導師等多重身份，他也是積極倡導「習近平思想」的藝術家之一。