北京香堂村續拆 畫家范曾沒逃過、住所被夷平
北京市昌平區香堂文化新村兩周前開始被當局強拆，仍在持續中的拆除行動似乎「一視同仁」，連知名人士的房子也被夷為平地，包括多次以詩詞書法讚頌習近平的知名書畫家范曾在內。
來源：YouTube
自由亞洲電台報導，范曾的鄰居、中國政法大學教授楊玉聖21日發布了范曾住所被強拆的視頻，隨後在網上廣傳。視頻顯示，范曾位於香堂村四區的一座大型豪華四合院，當天被多台挖掘機和大型機械拆除，而畫面中除拆除人員外，並未見任何居民抗爭。但該視頻被轉發到新浪微博不久，即被下架。
另據中央社報導，與前些年住家被強拆的「低端人口」不同的是，屬高檔住宅的「香堂文化新村」屋主不少人是紅二代，包括中共前領導人陶鑄女兒陶斯亮，共軍已故大將粟裕之女粟惠寧等多人。
一位與范曾有往來的北京文藝界人士說，范曾目前自稱心情還算平靜，但他對當局突然以違建為由強拆香堂村感到不解，希望得到一個「合理說法」。
據了解，82歲的范曾擁有中國美術家協會會員、中國藝術研究院終身研究員、國內多所大學的博士生導師等多重身份，他也是積極倡導「習近平思想」的藝術家之一。
上一則
黎智英可回家過平安夜了 129萬美元保釋 條件嚴「形同軟禁」
下一則
FB留言