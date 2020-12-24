我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機師確診引眾怒 長榮遭台交通部重罰100萬元

不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

北京香堂村續拆 畫家范曾沒逃過、住所被夷平

中國新聞組╱北京24日電
知名書畫家范曾位於北京香堂村四區的的中式大院和十餘間房屋夷為平地。（視頻截圖）
知名書畫家范曾位於北京香堂村四區的的中式大院和十餘間房屋夷為平地。（視頻截圖）

北京市昌平區香堂文化新村兩周前開始被當局強拆，仍在持續中的拆除行動似乎「一視同仁」，連知名人士的房子也被夷為平地，包括多次以詩詞書法讚頌習近平的知名書畫家范曾在內。

來源：YouTube

自由亞洲電台報導，范曾的鄰居、中國政法大學教授楊玉聖21日發布了范曾住所被強拆的視頻，隨後在網上廣傳。視頻顯示，范曾位於香堂村四區的一座大型豪華四合院，當天被多台挖掘機和大型機械拆除，而畫面中除拆除人員外，並未見任何居民抗爭。但該視頻被轉發到新浪微博不久，即被下架。

另據中央社報導，與前些年住家被強拆的「低端人口」不同的是，屬高檔住宅的「香堂文化新村」屋主不少人是紅二代，包括中共前領導人陶鑄女兒陶斯亮，共軍已故大將粟裕之女粟惠寧等多人。

一位與范曾有往來的北京文藝界人士說，范曾目前自稱心情還算平靜，但他對當局突然以違建為由強拆香堂村感到不解，希望得到一個「合理說法」。

據了解，82歲的范曾擁有中國美術家協會會員、中國藝術研究院終身研究員、國內多所大學的博士生導師等多重身份，他也是積極倡導「習近平思想」的藝術家之一。

知名書畫家范曾。（取材自維基百科）
知名書畫家范曾。（取材自維基百科）

中國 北京 習近平

上一則

黎智英可回家過平安夜了 129萬美元保釋 條件嚴「形同軟禁」

下一則

春節不忘防疫 雷神山院長提醒勿「大遷徙」

延伸閱讀

港媒：北京擬廢除泛民選舉特首權利

港媒：北京擬廢除泛民選舉特首權利
中國強懟澳洲 搬石頭砸了自己的腳

中國強懟澳洲 搬石頭砸了自己的腳
港媒：北京擬廢除泛民挑選特首權力

港媒：北京擬廢除泛民挑選特首權力
挑戰北京維持航行自由 美驅逐艦航行南沙海域

挑戰北京維持航行自由 美驅逐艦航行南沙海域

熱門新聞

葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

2020-12-20 13:30
江蘇靖江一女子在街頭將衣服脫光，拿著手機走來走去。(視頻截圖)

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

2020-12-18 10:00
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

2020-12-17 12:00
男孩將外籍女童打倒在地。（視頻截圖）

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

2020-12-21 10:00
一名youtuber分享參加包吃住的兩天一夜99元旅遊團，該團有1000多人需一起搭火車前往河南靈寶。 (取材自無修飾的中國)

兩天一夜遊、99元包吃住…他臥底拍回「逃難」片

2020-12-19 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴
紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關
兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎
裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報

裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報