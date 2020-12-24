內鬥？游族網絡董座驚傳被下毒 警：同事涉重嫌

游族網絡股份有限公司創始人林奇。（取材自游族網絡公司官網）

在A股上市的上海遊戲公司「游族網絡」董事長林奇驚傳遭人投毒，投毒者還是公司前高層，因涉重大嫌疑被刑拘，犯案原因尚不清楚。由於此前市場有傳聞稱「游族網絡疑似發生內鬥」，引起網友熱議，中國財新網稱，林奇目前已無生命危險，但腦部受到不可逆損傷。

上海市公安 局官方微博23日晚間7點多發布訊息稱，本月17日17時許，警方接到報警稱，某醫院在診療時發現病患林某（男，39歲）疑似中毒。

經現場勘查和調查走訪，警方發現林某的同事許某（男，39歲）有重大作案嫌疑。目前，許某已被警方依法刑事拘留，相關偵查工作正在進一步開展中。

游族網絡於23日晚間8時發布聲明稱，游族網絡董事長林奇16日晚返家途中出現急性不適症狀，隨即自行趕赴醫院。目前，治療方案和原因調查雙線都有明確進展，林奇正在住院恢復治療，各項體徵穩定。公司管理層已從上周的應急狀態中恢復，進入正常運轉。

財新網引述業內人士說法指出，通報中的許某為許垚，系游族網絡前高層，與林奇同樣是39歲，2017年5月起任職於游族網絡，2018年2月至2019年1月期間擔任游族網絡董事。

報導稱，2019年1月，許垚因個人原因申請離任董事，後轉往游族旗下的游族影業任職。

由於此前市場有傳聞稱「游族網絡疑似發生內鬥」，引起網友熱議。對此，游族品牌部澄清，公司管理一切正常，游族網絡和游族影業也在正常運營，網上傳聞均為謠言。游族網絡聯席總裁陳芳也在朋友圈回應稱該事件都是假的，表示「沒內鬥，人都在」。

游族網絡2009年創辦，於2014年借殼登陸A股，主營業務為手遊、頁遊的研發與運營。林奇是游族網絡法定代表人、實際控制人、董事長兼總經理。截至今年第3季，林奇持股23.99%，為游族網絡第一大股東。

游族的代表產品有《少年三國誌》、《盜墓筆記》、《權力的遊戲 凜冬將至》、《女神聯盟》等。游族今年前三季，營收 為人民幣 37.24億元，增長40.95%；凈利5.60億元，下降20.56%。