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吵架後 妻跳湖 夫不救被判故意殺人

中國新聞組／北京24日電
一對夫妻在吵架後，妻子一氣之下跳湖身亡。此為示意圖，與新聞無關。（取材自新民網）
一對夫妻在吵架後，妻子一氣之下跳湖身亡。此為示意圖，與新聞無關。（取材自新民網）

浙江一對夫妻吵架後，妻子一氣之下跳湖，沒想到丈夫不理會，導致妻子身亡；丈夫日前被判故意殺人，判處有期徒刑三年零十個月。

華商報報導，鮑男和朱女經朋友介紹於今年1月結婚。私底下，朱女曾向家人抱怨，老公經常用自己的錢去還賭債，兩人為此經常吵架。

8月12日晚上，夫婦兩人參加朋友的生日宴，回家時因鮑男喝酒，由朱女負責開車；路上兩人再次發生爭吵，之後更扭打起來，隨後朱女情緒失控直接下車，往黃橋方向走。

鮑男駕車找到妻子，他勸說妻子跟自己回家，正在氣頭上的朱女並不領情。喝了酒，本就脾氣不好的鮑男氣急敗壞地離開了。之後他稍稍冷靜下來，調頭往妻子離開的方向行駛。當鮑男再次看到妻子時，她正站在橋邊，而心灰意冷的朱女看到丈夫的身影，直接翻過欄杆跳進河中。

目睹妻子跳河的鮑男當場嚇懵了，「我心裡想過跳下去救她的，但是當時我喝了酒，反應變慢了……而且我覺得就算我不喝酒也不一定能把她救上來，我也不確定她是真的跳下去還是假的跳下去。」在案發地逗留10多分鐘後，鮑男離開了，沒有採取任何救助措施。

針對鮑男稱「只是模糊記得妻子跳河了，自己喝醉酒並不是很確定」的辯解，辦案檢察官認為，監控視頻中顯示，鮑男看到妻子跳河後，直線行駛至跳河位置，並沒有絲毫猶豫。結合鮑男在公安階段一次訊問口供中，承認看見妻子跳河，以及向朋友吐露看見有人跳下黃橋的情節，檢察官綜合判斷，鮑男的辯解不成立。

在大量的證據面前，鮑男終於鬆口，承認自己看到妻子跳河卻未採取任何救助措施的事實。

海鹽縣法院12月10日開庭審理後，全部採納檢察機關對鮑男的指控事實和罪名，一審判處被告人鮑男犯故意殺人罪，判處有期徒刑三年零十個月。

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