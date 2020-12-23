「男人都愛小澤」 奇瑞汽車廣告蹭日本AV女星 被轟低俗

拿日本成人影星當噱頭，奇瑞汽車被指惡俗營銷。（取材自Cars01微博）

奇瑞新車艾瑞澤5 PLUS日前在合肥上市，在介紹這款車型的宣傳上寫道「男人都愛小澤，有沒有瑪麗亞都一樣」，被解讀為，拿日本 成人影星當噱頭，引發不小的爭議。

觀察者網報導，從文案中可以看出，「小澤」指代的正是新車艾瑞澤5 PLUS，然而接上後半句後，就有了「碰瓷」日本成人影星小澤瑪利亞的嫌疑。

由於新車發布會通過網路平檯面向觀眾直播，這則宣傳文案也很快引起了網友熱議。多數網友均批評奇瑞營銷手段低劣、惡俗，網友認為，奇瑞「碰瓷」成人影星，就像「油膩中年人酒桌上講的尷尬黃段子一樣」。

此前奇瑞還請來硬糖少女303組合作為艾瑞澤5 PLUS的代言人。結合新車定價，顯然是將用戶群體定位於年輕消費者，作為他們的「人生第一台車」。其中幾位組合成員同樣蒞臨發布會與現場觀眾互動。報導說，不知少女偶像們看到奇瑞拿小澤瑪麗亞當噱頭的文案時，會作何感想。

根據奇瑞汽車 公布的數據，自今年下半年以來，奇瑞汽車已逐漸從新冠肺炎疫情 的影響中走出，全年有望實現正增長。

不過就今年截至目前的表現來看，奇瑞的銷量僅為吉利、長城、長安三大一線自主品牌同期的一半左右，即便面對上汽、廣汽等二線品牌也並無優勢。如今「碰瓷」成人影星一類的低俗營銷事件，則再度為奇瑞汽車的品牌形象蒙上了一層陰影。