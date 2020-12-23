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湖南戒網癮學校教官 被控打斷學生腿

中國新聞組／北京23日電
湖南湘潭14歲男孩進「戒網癮」學校後骨折。(視頻截圖)
湖南湘潭14歲男孩進「戒網癮」學校後骨折。(視頻截圖)

湖南湘潭14歲男孩進「戒網癮」學校後骨折，學校被指打斷學生腿，引發關注。對於事發經過，學生和校方的說法不一。男孩父親稱，孩子被教官以擒拿的方式摔出，導致骨折。該校副校長屈耀華則表示，當時老師拉孩子時，他失去平衡後坐在了腳踝上受傷。

來源：YouTube

新京報報導，涉事學校「勵錚素質教育學校」一位前學員21日表示，他曾被該校教官毆打，「在裡面如果不聽話，有任何表示反抗的言行舉止，教官就會『加餐』，也就是加訓，或者關到小黑屋裡去，面對牆壁站個幾天幾夜，旁邊有專人看守。」今年8月，一名學生在該校內自殺。

據報導，今年10月，由於14歲的兒子王昭輟學在家、上網成癮、每天打遊戲且不善與人交際，王青民和妻子商量後決定，「找個特殊學校把兒子送進去管管」。

10月30日，王青民接到學校一位何姓教師的電話，稱王昭把腳崴傷了。何姓教師31日再次聯繫他，表示王昭腳骨折了。送醫後，王昭腿部有三處斷骨，預計三個月不能下地。

王青民表示，孩子是被教官以擒拿的方式摔出，導致骨折。該校副校長屈耀華則表示，當時老師拉孩子時，他失去平衡後坐在了腳踝上受傷。

報導說，涉事學校屬於湖南湘潭昭山示範區管轄。昭山示範區管委會宣傳和教衛文旅局宣傳科一位胡姓科長21日回應稱，目前警方正在調查此事，「調查結束後，警方會有通報。」

目前，涉事教官已被停職。

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