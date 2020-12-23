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相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

中國新聞組／上海23日電
李女士(左)說，王先生最初給她的印象不是很好。(視頻截圖)
李女士(左)說，王先生最初給她的印象不是很好。(視頻截圖)

李女士29歲，在浙江杭州工作，兩個月前相親認識了杭州的成先生。認識沒多久，兩人相約逛商場，成先生在車裡和李女士聊天，隨後發生了關係。李女士說她當場就警告成先生，這是犯罪，當時成先生說會對她負責。但是四天後，成先生稱兩人屬相不合，不能在一起。李女士說，她很生氣，和朋友一同找成先生交涉，卻在對方的車裡發現了一個拆開的避孕套。李女士覺得遭遇了相親騙局。

澎湃新聞報導，李女士說，上個月在媒人的介紹下，認識了王先生，王先生矮矮胖胖的，眼睛小小的，臉上還有些痘痘，給她的印象不是很好，

之後的一個月時間裡，他們就微信電話聯繫，聊聊工作生活。

前兩天，兩人相約見面，李女士提議去看電影、逛百貨，王先生卻覺得沒啥好看、好逛的，因為是男子開車，後來兩人就在車上聊聊天。

兩人在車上聊天的時候，王先生就對她動手動腳的。李女士說，當時兩人並沒有真正確定戀愛關係。後來她實在反抗不過，就在車上發生了關係。當時女子警告男子這是犯法的，是犯罪。

男子當下安撫情緒激動的女子，說他會負責，也願意去見她家裡人。

四天之後，媒人卻告訴她，說是王先生說兩人屬相不合，分手算了。而且他還放出消息，到處說李女士是離異女子，有沒有小孩就不知道了。

氣憤的李女士跟朋友到王先生的車上談判，發現車的地板上竟然還有一個打開了的避孕套，李女士覺得遇到了渣男，於是就報了警稱自己被強姦。

對此，王先生卻表示，當時雙方都是自願的。被問到他如何得知李女「離異背景」，他說「猜的」。

而且警方通過調查後發現，李女士的證據並不充分，不能證明當時自己被強迫。

上海邦信陽中建中匯律師事務所律師吳迪表示，強姦罪需要有據證能證實女子是在「非自願」情形下發生。

對此，網友紛紛表示，「矮胖眼睛小一臉痘痘，印象不好，這都發生了關係，只能說很迷惑」、「車裡那麼小的空間，女的不配合，男的怎麼完成？」、「炮加造謡 絶了 李女士太單純了」、「大熱天的玩車震，都是江湖老油條了」。

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